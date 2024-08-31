ЗМІ підтвердили загибель понад 66 тисяч військових РФ

За підрахунками журналістів, з початку повномасштабної війни Росії в Україні загинуло щонайменше 66 471 російських військових. Проєкт UALosses пише про загибель 52 562 українських військових.

З початку повномасштабного російського вторгнення в Україну загинув щонайменше 66 471 російський військовий. Це випливає з підрахунків, які навели видання "Медіазона" та Російська служба BBC у п'ятницю, 30 серпня. Журналісти вказують, що йдеться лише про тих загиблих, чиї імена вдалося встановити за відкритими джерелами. Не виключено, що реальні втрати можуть бути набагато більшими.

За даними журналістів, на війні з російського боку загинули щонайменше 12 813 завербованих ув'язнених, 12 566 добровольців, 8 610 мобілізованих.

"Медіазона" і Російська служба BBC подають подібні зведення регулярно. В останньому дослідники приділяють окрему увагу смертям солдатів-строковиків, які, за заявами російської влади, не беруть участі у бойових діях. Проте, згідно з опублікованим зведенням, відомо про загибель на війні щонайменше 172 солдатів строкової служби. Частину з них було відправлено на територію України на початку війни, інші загинули внаслідок українських обстрілів російських прикордонних територій. Крім того, до зведення включені матроси-строковики, які загинули під час затоплення крейсера "Москва" у квітні 2022 року.

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Дані про смерті строковиків не включають можливі втрати під час нещодавнього наступу Збройних сил України (ЗСУ) в Курській області.

Попередній звіт журналісти опублікували 6 серпня. Тоді йшлося про 61 831 загиблого російського військового.

Дані про загиблих українських військових

Тим часом український проєкт UALosses, що публікує списки загиблих українських військових на основі відкритих даних, повідомив про 52 562 полеглих військових за період з 24 лютого 2022 по 29 серпня 2024 року.

Варто наголосити, що ні Росія, ні Україна не озвучують офіційно свої бойові втрати. Генеральний штаб ЗСУ станом на 31 серпня оцінює втрати РФ у війні у 615 тисяч військовослужбовців.

На пресконференції 25 лютого президент України Володимир Зеленський заявив, що на той момент загинули 31 тисяча українських військових.