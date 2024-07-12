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Розвідка Британії: РФ зазнала максимальних втрат за війну

Ольга Журавльова
12 липня 2024 р.

Середньодобові втрати РФ в Україні у травні і червні зросли до максимальних показників, вказує розвідка Великобританії.

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Українські військові на позиціях у Донецькій області (ілюстративне фото)
У травні і червні втрати РФ на війні сягнули максимальних показників - розвідкаФото: Anatolii Stepanov/AFP/Getty Images

Середньодобові бойові втрати російської армії в Україні протягом травня та червня 2024 року зросли до найвищих показників за весь період  війни Росії проти України  - до 1262 та 1163 військових відповідно. Про це йдеться у черговому огляді британської розвідки, оприлюдненому на сторінці в соціальній мережі Х міністерства оборони країни. Наведені цифри відображають втрати армії РФ вбитими та пораненими.

Імовірно, що за останні два місяці Росія загалом втратила вбитими та пораненими понад 70 тисяч військовослужбовців, припускають у розвідці.

"Зростання втрат відображає відкриття Росією нового  фронту в Харківській области  за збереження тих самих темпів наступальних дій", - вказують у Лондоні.

Рівень втрат РФ, ймовірно, й далі перевищуватиме 1000 військових на добу протягом наступних двох місяців, оскільки Росія далі намагається здобути перевагу кількістю, йдеться у повідомленні.

Варто наголосити, що ні Росія, ні Україна не озвучують офіційно свої бойові втрати. Генеральний штаб Збройних сил України (ЗСУ) станом на 12 липня оцінює втрати РФ у війні у 556,6 тисячі військовослужбовців убитими і пораненими.

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