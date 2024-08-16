Зеленський: Війська РФ зазнають втрат у логістиці і резервах

Президент України Володимир Зеленський заявив, що російські війська несуть втрати, що є корисним для української оборони. 16 серпня ЗСУ знищили міст через річку Сейм на Курщині.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що російські окупанти несуть втрати під час операції Збройних сил України в Курській області РФ. "Бачимо, що окупант зазнає втрат, і це корисно, дуже корисно для нашої оборони: це стосується знищення логістики російської армії і витрати їхніх резервів", - сказав Зеленський у вечірньому відеозверненні у п'ятницю, 16 серпня.

ЗСУ зруйнували міст через річку Сейм

Українські сили знищили міст через річку Сейм біля населеного пункту Глушково Курської області. Спочатку про це повідомили російські провоєнні блогери та ЗМІ ввечері 16 серпня. Згодом командувач Повітряних сил України Микола Олещук підтвердив інформацію і виклав відео знищення мосту у Telegram.





"Українські пілоти високоточними ударами б’ють по ворожих опорних пунктах, скупченню техніки, а також - логістичних центрах та шляхах постачання противника", - написав він.

ОПУ: Україна не зацікавлена в окупації території Росії

Україна не зацікавлена в окупації територій Росії, однак вестиме потенційні переговори з РФ на своїх умовах, оскільки "є перевірені практикою, ефективні засоби примусу", заявив радник глави Офісу українського президента Михайло Подоляк 16 серпня.

"Україна не зацікавлена в окупації російських територій. Це очевидно. Бо Україна веде виключно оборонну війну суворо в межах міжнародного права… Але якщо ми говоримо про потенційні перемовини - підкреслюю, про потенційні - нам доведеться посадити РФ за стіл навпроти. На своїх умовах", - написав Подоляк у Telegram.

За його словами, для примусу Росії до переговорів необхідно застосовувати не тільки економічний і дипломатичний, а й військовий інструмент, а також завдавати значних тактичних поразок по Росії.