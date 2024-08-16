ОПУ: Україна не зацікавлена в окупації території Росії

Як зазначив радник керівника ОПУ Михайло Подоляк, Україна не зацікавлена в окупації російських територій. Київ прагне також змін в психологічному стані населення РФ.

Україна не зацікавлена в окупації територій Росії, однак вестиме потенційні переговори з РФ на своїх умовах, оскільки "є перевірені практикою, ефективні засоби примусу", заявив радник глави Офісу українського президента Михайло Подоляк у п'ятницю, 16 серпня.

"Україна не зацікавлена в окупації російських територій. Це очевидно. Бо Україна веде виключно оборонну війну суворо в межах міжнародного права… Але якщо ми говоримо про потенційні перемовини - підкреслюю, про потенційні - нам доведеться посадити РФ за стіл навпроти. На своїх умовах", - написав Подоляк у своєму Telegram.

За його словами, для примусу Росії до переговорів необхідно застосовувати не тільки економічний і дипломатичний, а й військовий інструмент, а також завдавати значних тактичних поразок по Росії

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"У Курській області ми наочно бачимо, як військовий інструмент обʼєктивно застосовується, щоб переконати РФ увійти до справедливого переговорного процесу. Ще раз: увійти до переговорного процесу, а не до традиційного для Росії пропагандистсько-капітулятивного шантажу", - зазначив Подоляк.

Він додав, що важливим інструментом також є вплив на громадську думку всередині Росії, яка починає змінюватися після того, як на їхній території розпочалися бойові дії. Однак до останнього часу росіяни загалом залишалися байдужими до війни, що відбувається в Україні.

"Коли війна прийшла на їхню територію, росіяни вочевидь злякалися. Вони шоковані. Хоча по телевізору бої в Курській області називають "известной ситуацией в приграничье", у родинах і серед друзів почали пошепки обговорювати реальну ситуацію на фронті. Негативні зміни в психологічному стані населення РФ будуть іще одним аргументом для початку перемовин", - наголосив Подоляк.

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