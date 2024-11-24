Зеленський: Україна показала ЗМІ уламки нової ракети Росії

МВС та СБУ показали інформаційним агенціям уламки нової ракети, якою Росія 21 листопада вдарила по Дніпру. Зараз тривають експертизи, робота з партнерами для встановлення всіх деталей і характеристик цієї ракети.

Міністерство внутрішніх справ (МВС) України та Служба безпеки України (СБУ) у неділю, 24 листопада, показали інформаційним агенціям уламки нової ракети, якою Росія 21 листопада вдарила по Дніпру.

"Зараз тривають експертизи, робота з партнерами для встановлення всіх деталей і всіх характеристик щодо цієї ракети. І для того, щоб разом знайти відповідь на цей російський ескалаційний крок. Світ має системи ППО, здатні захищати і від такого. Треба на цьому зосередитись усім", - зазначив у вечірньому відеозверненні президент України Володимир Зеленський

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За словами президента України, "Росія повинна відчувати, що кожен її крок на розширення війни має для неї наслідки, наслідки у наших діях на фронті, наших воїнів, наших підрозділів, а також - наслідки в діях світу".

"Не можна давати Путіну жодного тижня, щоб адаптуватись та знайти протидію. Потрібно постійно робити все, щоб Росія була змушена шукати можливість миру. Справжнього миру. І це досягається тільки двома речами – допомогою Україні й тиском на Росію", - додав Зеленський.

У Нікополі пошкоджено інфраструктурний об'єкт

Тим часом 24 листопада російські війська продовжували атакувати Україну. Так, у цей день шість разів був обстріляний Нікополь у Дніпропетровській області, внаслідок чого був пошкоджений інфраструктурний об'єкт, повідомив голова обласної військової адміністрації (ОВА) Сергій Лисак. За його словами, внаслідок обстрілів ніхто не постраждав.

"За день Нікопольщина пережила шість ворожих обстрілів. На райцентр росіяни скерували дрони-камікадзе. По Червоногригорівській та Покровській громадах вдарили з важкої артилерії. Фахівці встановлюють, які ще руйнування через атаки росіян маємо у тамтешніх населених пунктах", - зазначив він.

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Росіяни атакували Київщину та Чернігів

Внаслідок атаки Росії у неділю про пошкодження промислового підприємства повідомили на Київщині. "Унаслідок падіння уламків збитих ворожих цілей на об'єкті сталася пожежа, яку рятувальники оперативно ліквідували. Частково пошкоджено дах будівлі. Потерпілих немає", - написав у соцмережах голова Київської ОВА Руслан Кравченко.

Вдень 24 листопада також повідомляось про вибухи у Чернігові. "Руйнувань чи пошкоджень безпосередньо на теритоії міста не зафіксовано", - повідомив тоді в.о. Чернігівського міського голови Олександр Ломако. Станом на вечір неділі більш детальної інформації про атаку від влади регіону немає.