Зеленський: Україна - не полігон для випробування зброї

За тиждень РФ випустила по Україні понад 800 КАБів, 460 дронів та понад 20, повідомив Володимир Зеленський.

Протягом поточного тижня Росія застосувала понад 800 керованих авіаційних бомб, близько 460 ударних дронів та понад 20 ракет різних типів для ударів по Україні. Про це вранці у неділю, 24 листопада, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Сигнал повітряної тривоги цього тижня лунав майже щодня по всій Україні. Лише цієї ночі нашим силам ППО вдалося збити близько 50 ударних дронів", - написав він у Telegram.

Зеленський наголосив, що Україна "не є полігоном для випробування зброї". "Україна - суверенна та незалежна держава. Але Росія досі продовжує свої намагання знищити наших людей, посіяти страх та паніку, послабити нас", - констатував український президент, закликавши партнерів України зміцнити захист неба і надати більше засобів протиповітряної оборони.

Свій допис Зеленський супроводжує відеороликом, у якому зібрано відеокадри наслідків російських ударів по українських містах, зокрема, по Дніпру, Одесі, Сумській, Донецькій, Херсонській, Запорізькій областях. "143-й тиждень повномасштабного вторгнення Росії. Україна потребує більше систем протиповітряної оборони", - таким закликом завершується відеоролик.

Удар "Орешником" по Дніпру

РФ 21 листопада завдала по Дніпру ракетного удару, для якого, як спочатку заявили в Повітряних силах ЗСУ, вперше використала МБР.

Як пізніше сказав президент РФ Володимир Путін, цей удар був "випробуванням новітньої балістичної ракетної системи" середньої дальності "Орешник". Це, за його словами, стало "відповіддю" на удари Збройних сил України по цілях у РФ американськими ракетами ATACMS і британськими Storm Shadow/SCALP-EG.

У міністерстві оборони США пізніше розповіли, що, за його даними, ракета "Орешник" була створена на базі МБР "Рубеж". У Пентагоні зазначили, що ракета такого типу "може бути модифікована для того, щоб нести різні типи звичайних або ядерних боєголовок". Водночас там запевняють, що США "не бачать жодних ознак того, що Росія готується застосувати ядерну зброю в Україні".

За даними головного управління розвідки (ГУР) міністерства оборони України, для удару по Дніпру російська армія застосувала балістичну ракету, ймовірно, зі складу мобільного ракетного комплексу "Кедр".