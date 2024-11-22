Путін стверджує, що РФ має запас "готових" ракет "Орешник"

Як заявив Путін, Росія продовжить "випробування" своїх нових ракет, "у тому числі в бойових умовах". Україна тим часом вже веде перемовини з партнерами щодо нових систем ППО, повідомив Зеленський.

Президент РФ Володимир Путін стверджує, що Росія має запас "готових до застосування" ракет середньої дальності "Орешник", якими 21 листопада було завдано удару по Дніпру. Таку заяву він зробив під час наради з керівництвом міністерства оборони РФ, представниками військово-промислового комплексу (ВПК) та розробниками ракетних систем.

Коментуючи удар такою ракетою по Дніпру 21 листопада, який він напередодні назвав "випробуванням", він вчергове заявив, що "воно пройшло успішно". "І, як уже було сказано, ми ці випробування продовжуватимемо, у тому числі в бойових умовах, залежно від ситуації та характеру загроз безпеці, які створюються для Росії. Тим більше, що запас таких виробів, запас таких систем, готових до застосування, ми маємо", - стверджує Путін, цитує пресслужба Кремля.

Окрім того, як заявив Путін, рішення щодо серійного виробництва таких ракет "ухвалене і практично органзоване", а сама ракет "не є модернізацією старих, ще радянських систем". Також він стверджує, що у Росії є "для подальшого випробування одразу кілька подібних систем".

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Зеленський: Умєров вже проводить зустрічі щодо нових систем ППО

Водночас президент України Володимир Зеленський повідомив, що Україна вже почала перемовини з парнерами щодо нових систем ППО. "За моїм завданням міністр оборони України вже проводить зустрічі з нашими партнерами щодо нових систем ППО - саме таких систем, які здатні захистити життя від нових ризиків", - сказав він у вечірньому відеозверненні у п'ятницю, 22 листопада. За його словами, сьогодні було встановлено вже більше деталей щодо експериментальноїх ракети, якою війська РФ вдарили по Дніпру.

"Коли хтось починає використовувати інші країни вже навіть не лише для терору, але й для випробування своїх нових ракет через терор, то це точно міжнародний злочин", - наголосив Зеленський.