ГУР: Росія била по Дніпру балістикою з комплексу "Кедр"22 листопада 2024 р.
Головне управління розвідки (ГУР) міністерства оборони України навело в 'ятницю, 22 листопада, деталі щодо нової балістичної ракети, якою Росія напередодні вдарила по Дніпру.
За даними ГУР, російська армія застосувала балістику, ймовірно, зі складу мобільного ракетного комплексу "Кедр".
Підльотний час цієї ракети з моменту запуску в Астраханській області РФ до влучання в Дніпрі склав 15 хвилин.
"На ракеті було встановлено шість бойових частин: кожна оснащена шістьма суббоєприпасами. Швидкість на кінцевій ділянці траєкторії - понад 11 Махів", - розповіли в розвідці.
До розробки комплексу "Кедр", за даними ГУР, залучені шість підприємств військово-промислового комплексу РФ - Московський інститут теплотехніки, науково-виробничий центр "Титан-Барикади" (Волгоград); головне спеціальне конструкторське бюро "Прожектор"(Москва); концерн "Сузір'я" (Воронеж); науково-виробниче підприємство "Спеценергомеханіка" (Москва) та Науково-дослідний центр спецтехніки та конверсії "Континент" (Москва).
Випробування комплексу "Кедр" проходили, за інформацією української розвідки, на четвертому центральному міжвидовому полігоні Капустин Яр в Астраханській області РФ у жовтні 2023 та червні 2024 року.
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Удар по Дніпру експериментальною балістичною ракетою
21 листопада Росія вперше запустила по Україні новітню балістичну ракету.
Президент РФ Володимир Путін заявив у відеозверненні, що удару нібито завдавали по ракетному підприємству в Дніпрі новою "балістичною ракетою в без'ядерному гіперзвуковому оснащенні" середньої дальності "Орешник", і назвав пуск "успішним випробуванням". За українськими даними, "суттєвих наслідків" атаки не було.
У міністерстві оборони США кажуть, що Росія вдарила експериментальною ракетою середньої дальності, створеною на основі моделі міжконтинентальної балістики РС-26 "Рубеж".
У відкритому доступі про "Орешник" чи "Кедр" немає жодної інформації.
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