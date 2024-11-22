ГУР: Росія била по Дніпру балістикою з комплексу "Кедр"

Нова балістична ракета середньої дальності, якою РФ ударила по Дніпру, входить до складу мобільного ракетного комплексу "Кедр", повідомила українська розвідка. На ракеті було встановлено шість бойових частин.

Головне управління розвідки (ГУР) міністерства оборони України навело в 'ятницю, 22 листопада, деталі щодо нової балістичної ракети, якою Росія напередодні вдарила по Дніпру.

За даними ГУР, російська армія застосувала балістику, ймовірно, зі складу мобільного ракетного комплексу "Кедр".

Підльотний час цієї ракети з моменту запуску в Астраханській області РФ до влучання в Дніпрі склав 15 хвилин.

"На ракеті було встановлено шість бойових частин: кожна оснащена шістьма суббоєприпасами. Швидкість на кінцевій ділянці траєкторії - понад 11 Махів", - розповіли в розвідці.

До розробки комплексу "Кедр", за даними ГУР, залучені шість підприємств військово-промислового комплексу РФ - Московський інститут теплотехніки, науково-виробничий центр "Титан-Барикади" (Волгоград); головне спеціальне конструкторське бюро "Прожектор"(Москва); концерн "Сузір'я" (Воронеж); науково-виробниче підприємство "Спеценергомеханіка" (Москва) та Науково-дослідний центр спецтехніки та конверсії "Континент" (Москва).

Випробування комплексу "Кедр" проходили, за інформацією української розвідки, на четвертому центральному міжвидовому полігоні Капустин Яр в Астраханській області РФ у жовтні 2023 та червні 2024 року.

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Удар по Дніпру експериментальною балістичною ракетою

21 листопада Росія вперше запустила по Україні новітню балістичну ракету.

Президент РФ Володимир Путін заявив у відеозверненні, що удару нібито завдавали по ракетному підприємству в Дніпрі новою "балістичною ракетою в без'ядерному гіперзвуковому оснащенні" середньої дальності "Орешник", і назвав пуск "успішним випробуванням". За українськими даними, "суттєвих наслідків" атаки не було.

У міністерстві оборони США кажуть, що Росія вдарила експериментальною ракетою середньої дальності, створеною на основі моделі міжконтинентальної балістики РС-26 "Рубеж".

У відкритому доступі про "Орешник" чи "Кедр" немає жодної інформації.

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