ISW: "Орешник" не є принципово новою російською ракетою

Росія отримує вигоду від риторичних фанфар навколо удару по Дніпру 21 листопада та сподівається, що це спонукатиме Захід зменшити підтримку України, вважають в Інституті вивчення війни.

Удар російських військ по Дніпру 21 листопада, завданий, за твердженням президента РФ Володимира Путіна, експериментальною гіперзвуковою ракетою середньої дальності "Орешник", за оцінкою американського Інституту вивчення війни (ISW), не був завданий принципово новою зброєю російського виробництва.

Аналітики ISW нагадують, що, за словами президента РФ Володимира Путіна, "Орешник" не є модернізацією старої радянської ракети, а створений "на основі сучасних, передових розробок". Командувач ракетними військами РФ стратегічного призначення Сергій Каракаєв стверджує, що аналогів "Орешнику" немає ніде в світі, як і немає системи захисту від цієї ракети. За оцінками аналітиків, російська влада вихваляє "Орешник", імовірно, намагаючись штучно роздути очікування щодо можливостей РФ і спонукати Україну та Захід до стримування.

За даними Головного управління розвідки (ГУР) міністерства оборони України, РФ завдала удару по Дніпру балістичною ракетою зі складу ракетного комплексу "Кедр"- російської розробки 2018-2019 років, що мала на меті модернізувати міжконтинентальну балістичну ракету (МБР) "Ярс" для менших відстаней. "ISW не може самостійно підтвердити ці заяви ГУР, але вони заслуговують на увагу та узгоджуються з оцінкою ISW, що удар російською балістичною ракетою 21 листопада не є принципово новим російським потенціалом. Росія отримує вигоду від риторичних фанфар навколо удару 21 листопада і, ймовірно, сподівається, що розпалювання занепокоєння з приводу запуску ракети "Орешник" спонукатиме Захід зменшити свою підтримку України", - йдеться в огляді ISW , опублікованому в суботу, 23 листопада.

В ISW припускають, що Росія може додатково провести випробувальні запуски таких самих або подібних балістичних ракет найближчими днями для досягнення такого ж риторичного ефекту. Російські джерела стверджують, що РФ закриє частину свого повітряного простору з 23 по 24 листопада для проведення ракетних випробувань, але не уточнюють, який тип ракети випробовуватимуть російські війська. Заступник начальника ГУР Вадим Скібіцький 22 листопада попередив, що, ймовірно, Росія має до 10 ракет "Орешник", і що вона, ймовірно, проведе випробувальні пуски всіх цих ракет у майбутньому.

Удар "Орешником" по Дніпру

РФ 21 листопада завдала по Дніпру ракетного удару, для якого, як спочатку заявили в Повітряних силах ЗСУ, вперше використала МБР.

Як пізніше сказав Путін, удар був "випробуванням новітньої балістичної ракетної системи" середньої дальності "Орешник". Це, за його словами, стало "відповіддю" на удари Збройних сил України по цілях у РФ американськими ракетами ATACMS і британськими Storm Shadow/SCALP-EG.

У міністерстві оборони США пізніше розповіли, що, за його даними, ракета "Орешник" була створена на базі МБР "Рубеж". У Пентагоні зазначили, що ракета такого типу "може бути модифікована для того, щоб нести різні типи звичайних або ядерних боєголовок". Водночас там запевняють, що США "не бачать жодних ознак того, що Росія готується застосувати ядерну зброю в Україні".

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