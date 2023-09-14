Як моряки збивають російські безпілотники на Дніпрі

КонфліктиУкраїнаЯк моряки збивають російські безпілотники на ДніпріTo view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 videoКонфліктиУкраїнаМарина Барба15.09.202315 вересня 2023 р.Для оборони Києва, а також Київського та Каневського водосховищ працює річкова флотилія ВМС. Моряки цілодобово патрулюють Дніпро, а під час атак РФ збивають "шахеди". Наскільки ефективний флот на Дніпрі? І чому росіянам довелося змінити тактику?https://p.dw.com/p/4WIjAРеклама