Глава МЗС Німеччини: Україна потребує важкого озброєння

Аби Україна могла захиститися від наступу російських військ, їй треба надати більшу військову підтримку, зокрема й важким озброєнням. Про це заявила міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок (Annalena Baerbock) перед засіданням Ради Європейського Союзу в Люксембургу в понеділок, 11 квітня, повідомляє кореспондент DW.

"Ці жахливі кадри, ці жахливі страхіття, які ми щодня бачимо, дають зрозуміти, що Україна потребує подальшої військової підтримки, аби захищати себе", - зазначила вона. "Ясно одне - Україна потребує подальшої військової техніки, передусім важких озброєнь. І зараз не час для відмовок, зараз час для креативності та прагматизму, передусім коли йдеться про запасні частини та навчання", - додала Бербок.

За її словами, ЄС виділить на закупівлю озброєнь для України додаткові гроші. Як повідомляла DW, на засіданні Ради Євросоюзу планують дати політичну згоду на виділення ще 500 мільйонів євро на зброю для Києва у рамках європейського інструменту з підтримки миру.

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Уряд ФРН підтримує розслідування воєнних злочинів

"З кожним новим днем війни стає відомою нова ницість. Колишні мирні населені пункти стають місцями жаху. Маріуполь, Буча та багато інших", - зауважила Бербок. Вона та інші міністри закордонних справ зустрілися вранці з прокурором Міжнародного кримінального суду (МКС) Карімом Ханом, який розслідує воєнні злочини РФ в Україні. Німецька міністерка наголосила на важливості "збереження всіх доказів воєнних злочинів, злочинів проти людяності, щоб покарати цю нелюдяність".

За словами Бербок, німецький уряд уже передбачив виділення додаткового мільйона євро, щоби слідчі МКС могли проводити розслідування на території України.

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