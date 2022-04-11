Росія планує судитися при спробі оголосити її банкрутом

Міністерство фінансів РФ готове звернутися до суду, якщо іноземні держави оголосять Росію банкрутом, заявив глава відомства Антон Сілуанов в інтерв'ю виданню "Ізвестія", опублікованому в понеділок, 11 квітня.

"Ми будемо судитися. Будемо пред'являти в суді наші платіжки, які підтверджують наші намагання заплатити як у валюті, так і в рублях", - сказав він і додав, що "це буде непростий процес".

На думку російського міністра, іноземні держави прагнуть "всіма способами штучно створити рукотворний дефолт".

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Росія вперше розплатилася за єврооблігаціями рублями

6 квітня російський мінфін повідомив про проведення першої виплати по євробондах у рублях після відмови іноземного банку-агента виконати доручення в іноземній валюті. Йдеться про платежі на майже 650 мільйонів доларів за єврооблігаціями "Росія-2022" та "Росія-2042".

Відомство перерахувало суму в рублях до Національного розрахункового депозитарію за офіційним курсом Банку Росії на 4 квітня "через недружні дії мінфіну США". Кошти, які передбачаються власникам облігацій з так званих "недружніх країн", зараховані на рахунки типу С. Тим самим мінфін РФ заявив, що повністю виконав свої зобов'язання по облігаціях.

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США заборонили РФ виплати з заморожених рахунків

Раніше міністерство фінансів США заблокувало виплати за російським держборгом із заморожених в рамках санкцій рахунків в американських банках. До цього РФ вдавалося використовувати свої кошти в банках США для виплат суверенного боргу.

Ряд міжнародних рейтингових агентств попередили, що розглядатиме обслуговування боргів у рублях як дефолт.

Внаслідок кількох хвиль санкцій щодо РФ, запроваджених після військового вторгнення російських сил в Україну, близько половини золотовалютних резервів Центробанку Росії (300 мільярдів доларів) були заморожені.