Росія заборонила обмін рублів на валюту

У зв'язку з обмеженим надходженням доларів до Російської Федерації через санкції у відповідь на війну, яку Москва розв'язала проти України, центральний банк РФ заборонив громадянам країни купувати валюту готівкою. Повідомлення про запровадження нового порядку здійснення валютних операцій у Росії оприлюднили вночі в середу, 9 березня.

Заборона діятиме пів року - до 9 вересня. Обмін валюти на російські рублі готівкою можна і надалі здійснювати без обмежень.

Також громадяни РФ відтепер можуть знімати кошти в іноземній валюті лише з відкритих раніше (до 9 березня) валютних рахунків та вкладів, і лише суму, що не перевищує 10 тисяч доларів.

Незалежно від того, в якій валюті було відкрито рахунок, банки видаватимуть готівку лише у доларах. Кошти, що перевищують суму в 10 тисяч доларів, можна буде отримати тільки в рублях по ринковому курсу на день отримання коштів.

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Центробанк РФ рекомендує користуватися карткою "Мир"

У разі потреби в іноземній валюті для подорожей за кордон російський центробанк рекомендує використовувати картку "Мир", яку приймають для здійснення розрахунків у Туреччині, В'єтнамі, Вірменії, Білорусі, Казахстані, Киргизстані, Таджикистані, а також самопроголошених Південній Осетії та Абхазії.

Санкції проти РФ

Напередодні у рамках чергового пакету санкцій через повномасштабне вторгнення Росії в Україну Євросоюз заборонив експорт до РФ банкнот євро та відімкнув сім російських банків від міжнародного сервісу обміну фінансовими повідомлення SWIFT.

Пізніше американські платіжні системи Visa та Mastercard заблокували низку російських банків, через що їхні клієнти не можуть розраховуватися цими картками за кордоном та купувати товари в іноземних онлайн-магазинах.