Зеленський - Південній Кореї: У вас є те, що може бути незамінним для нас

Президент України Володимир Зеленський виступив перед парламентом Південної Кореї за допомогою відеозв'язку в понеділок, 11 квітня. Він закликав надати Україні зброю, необхідну для порятунку життя людей і деблокування міст, зокрема, Маріуполя.

"Україна потребує систем протиповітряної оборони, літаків, танків, іншої бронетехніки, артилерійських систем і боєприпасів. У вас є те, що може бути незамінним для нас. У вас це є. Броньовані машини, протиповітряна, протитанкова і протикорабельна зброя", - сказав він і додав, що звичайні правила постачання зброї потрібно переглядати та діяти швидко, адже "стоїть питання про виживання у війні, направленій на повне підкорення народу".

Зеленський подякував Південній Кореї за вже надану підтримку, але зауважив, що "Україна потребує значно більшого". "Надати необхідну зброю Україні означає не тільки врятувати життя людей, дати можливість деблокувати наші міста, зокрема, Маріуполь. Це означає також врятувати інші держави і регіони від подальшого розгортання російської агресії", - наголосив він.

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Зеленський: Росія може піти в Азію і Європу

Надії на те, що Росія сама вирішить зупинитися немає, вважає Зеленський. "Росія готує новий наступ, сподіваючись зламати наш національний опір. Вони сконцентрували десятки тисяч солдатів та колосальну кількість техніки, щоби спробувати нанести нові удари", - заявив він.

За його словами, Росія хоче знищити Україну, а тоді піти далі - на інші країни Європи та Азії. "Наступні кроки їхнього плану - знищення інших держав, намагання підкорити ще інші сусідні народи", - переконаний Зеленський.

Президент України наголосив, що Росія хоче домінувати, і вважає, що може робити це лише одним способом - "кинути свою армію на знищення всього". Так, за словами Зеленського, ракетними і авіаційними ударами Росія знищила в Україні вже сотні інфраструктурних об'єктів, які забезпечували нормальне життя. "Руйнують нафтобази, склади з продуктами, аеропорти, вокзали, виробничі підприємства, університети, лікарні. Це свідома тактика російських військ", - сказав він. На його думку, Росію можна лише змусити шукати мир і поважати незалежне життя сусідніх народів.

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Посилення санкцій проти РФ

Зеленський зауважив, що коли росіяни зайшли в українські міста та села, то були шоковані якістю життя. "Їхні солдати дивувались побутовій техніці, їжі. Багато окупантів просто не бачили такого у своєму житті. Тому в районах, де змогли вдертись, майже одразу зайнялись мародерством", - наголосив він.

При цьому Росія витратила на підготовку війни проти України десятиліття і колосальний ресурс, зауважив Зеленський: "Сотні мільярдів доларів від експорту нафти, газу, які були направлені на виробництво та накопичення озброєння". Тому, за словами українського президента, чим більше компаній припинить співпрацю з РФ, тим швидше "розум переможе": "Росії доведеться полишити войовничість і шукати компромісів зі світом".

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