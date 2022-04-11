 На Київщині відкрили тимчасовий міст з Ірпеня та Бучі до Києва | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 11.04.2022

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Новини

На Київщині відкрили тимчасовий міст з Ірпеня та Бучі до Києва

У селі Романівка в Київській області побудували насипний міст, який поєднає міста Ірпінь, Буча, Гостомель і Ворзель з Києвом. Роботи тривали п'ять днів і велися цілодобово.

Люди ховаються від російських обстрілів під зруйнованим мостом через річку Ірпінь на початку березня

Люди ховаються від російських обстрілів під зруйнованим мостом через річку Ірпінь на початку березня

В Київській області через річку Ірпінь на трасі Р-30 побудували насипний міст, який поєднає міста Ірпінь, Буча, Гостомель і Ворзель з Києвом, повідомив у понеділок, 11 квітня, заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

"Ірпінь, Буча, Гостомель, Ворзель - від сьогодні відкрито тимчасовий насипний міст в Романівці, що поєднає міста з Києвом. Роботи тривали п'ять днів і велися цілодобово", - написав він у своєму Тelegram-каналі.

За словами Тимошенка, протяжність насипного тимчасового мосту - 245 метрів, ширина - 9 метрів. До процесу відновлення залучили понад 50 людей та більш як 40 одиниць техніки - екскаватори, бульдозери, грейдери, навантажувачі, катки.

Наявність мосту дасть змогу швидше доставляти "гуманітарну допомогу та будівельні матеріали до визволених від російської окупації міст", наголосив Тимошенко. 

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Зруйновані мости на Київщині 

За даними міністерства інфраструктури України, в Київській області внаслідок атаки російських військ зруйновані п'ять мостів.

На відновлення частини зруйнованого мосту через річку Ірпінь на трасі М-06 Київ-Чоп знадобиться декілька місяців, казав президент України Володимир Зеленський. Повноцінний ремонт зруйнованованого мосту через річку Ірпінь на трасі Р-30, за його словами, триватиме два-три місяці.

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