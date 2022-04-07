Розвідка ФРН перехопила переговори військових РФ про бійню в Бучі

Федеральна розвідувальна служба Німеччини (BND) перехопила ймовірні радіопереговори російських військових, які містять нову інформацію про бійню в Бучі на Київщині. У них росіяни обговорюють масові вбивства мирних жителів, а окремі повідомлення можуть бути співставлені з конкретними тілами загиблих на фотографіях із цього міста, пише в четвер, 7 квітня, німецьке видання Der Spiegel із посиланням на інформацію BND.

Матеріали свідчать про участь "вагнерівців"

Розвідслужба має радіоповідомлення, зміст яких співвідноситься з місцезнаходженням тіл убитих цивільних уздовж головної вулиці Бучі. В одному з них військовослужбовець заявив, що він та його товариші застрелили людину на велосипеді. Опублікована в світових ЗМІ фотографія вбитого чоловіка з велосипедом стала одним із найвідоміших свідчень звірств у Бучі.

В іншій розмові чоловік, за даними Der Spiegel, каже, що українських солдатів спочатку допитують, а потім розстрілюють.

Крім того, з цих матеріалів можна зробити висновок, що вирішальну роль у звірствах в Бучі відіграли бойовики приватної військової компанії "Вагнер", які продемонстрували особливу жорстокість ще під час участі у війні в Сирії, йдеться в матеріалі.

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"Вбивства мирних - звичайні дії РФ чи навіть стратегія"

Перехоплені BND розмови свідчать, що масові вбивства в Бучі не були ні випадковими діями, ні вчинками окремих солдатів, які втратили контроль, пише німецьке видання.

З набагато більшою ймовірністю матеріали вказують на те, що вбивство мирних жителів стало частиною звичайного способу дій російських військових, а можливо, і частиною їхньої стратегії з метою поширення страху серед цивільного населення та придушення опору, зазначає Der Spiegel. Зокрема, в перехоплених матеріалах солдати обмінюються інформацією про звірства, як про повсякденність.

За даними тижневика, німецька розвідслужба 6 квітня поінформувала про це відповідні парламентські інстанції в Берліні. Того ж дня провели експертизу інших аудіозаписів, локалізація яких є складною, і які дозволяють припускати аналогічні події в інших місцях, пише видання.

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У перші дні квітня з'явилася велика кількість фотографій та інших свідчень масових убивств мирних жителів у Бучі та інших передмістях Києва, раніше окупованих російськими військами, які вторглися в Україну. Міжнародна спільнота гостро засудила вказані злочини та вимагає їх негайного розслідування.

Президент України Володимир Зеленський та інші світові лідери звинуватили російських військових у скоєнні геноциду. Своєю чергою Москва заперечує звинувачення на своїх військових і звинувачує Україну, США та НАТО у поширенні "фейкової інформації" та "провокаціях". Як зазначає Der Spiegel, перехоплені BND переговори спростовують російські заяви.

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