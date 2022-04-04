 Бійня в Бучі: у німецькому Бундестазі відбулися екстрені дебати | Політичні новини з Європи: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 06.04.2022

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Європа

Бійня в Бучі: у німецькому Бундестазі відбулися екстрені дебати

У німецькому Бундестазі відбулися екстрені парламентські слухання у зв'язку зі звірствами російської армії в Бучі. DW стежила за виступами депутатів.

Кадри з Бучі, які шокували світ

Кадри з Бучі, які шокували світ

У німецькому парламенті в середу, 6 квітня, відбулися парламентські слухання на заявлену тему "Здійснені російськими військами масові вбивства українських цивільних у Бучі та їхні наслідки". Слухання пройшли на вимогу фракцій урядової коаліції - соціал-демократів, Зелених та лібералів.

Задала тон дебатам депутатка від Зелених Брітта Гассельман (Britta Haßelmann). Вона розповіла про шок від побаченого на кадрах з Бучі. "Це такі ж люди як я і ви, які ще кілька тижнів тому жили вільним життям", - сказала Гассельман. Представниця Зелених, які традиційно дотримуються жорсткої щодо Росії лінії, засудила дезінформацію, поширювану московською пропагандою про події на Київщині, а також і те, що і в Німеччині знаходяться її поширювачі. Вона також закликала зробити все для того, щоби російський президент Володимир Путін та його армійці постали перед міжнародним судом. 

Крістіне Ламбрехт

Крістіне Ламбрехт

Міністерка оборони ФРН, соціал-демократка Крістіне Ламбрехт (Christine Lambrecht) почала свій виступ із висловлення співчуття постраждалим у Бучі. Вона назвала події у Бучі "дегуманізацією, яка перетнула усі межі", та наголосила на відповідальності за ці злочини не лише російського президента, але й кожного російського військового, який віддає і виконує злочинні накази. За її словами, Буча ясно показує справжній характер путінської системи. Вона звернула увагу на одностайність Німеччини та інших західних союзників щодо надання Україні необхідної допомоги, в тому числі зброєю, та нагадала про важливість зменшення залежності від російських енергоносіїв.

Депутат від Вільної демократичної партії Біжан Джір-Сарай (Bijan Djir-Sarai) у своєму виступі сказав, що "майбутні покоління знатимуть про Бучу", а також засудив, за його словами, занадто мляву реакцію Заходу свого часу на війну Росії проти Грузії та анексію Криму. Інша представниця лібералів Рената Альт (Renata Alt) заявила, що слід домагатися повної російської економічної ізоляції. "Не може бути повернення до звичних справ з Росією, - сказала вона. - Буча це поворотний момент".  

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"Нагадує Голодомор"

Представник християнських демократів, які нині перебувають в опозиції, Йоганн Вадефуль (Johann Wadephul), у свою чергу, закликав зробити все, щоби не допустити перемоги Путіна та допомагати Україні зброєю.

Йоганн Вадепул

Йоганн Вадепул

А його колега по фракції Томас Ерндль (Thomas Erndl) закликав  усунути всю бюрократичну тяганину для допомоги Україні. Ерндль застеріг, що справжньою метою Путіна є знищення України і цю загрозу слід сприймати серйозно.

Депутат від опозиційної "Альтернативи для Німеччини" (АдН) Юрґен Браун (Jürgen Braun), партії, яку традиційно вважали прихильною до Кремля, сказав, що побачене у донедавна тихому і зеленому передмісті Києва нагадує сталінський Голодомор проти українців. Він закликав до міжнародного розслідування подій за зразком трибуналу щодо колишньої Югославії.

Представник ще однієї опозиційної парламентської сили, яка досі вважалася близькою до Кремля, - Лівих - Дітмар Барч (Dietmar Bartsch) назвав російського президента "воєнним злочинцем". Він також нагадав про жахи не тільки Бучі, але й Маріуполя та інших українських міст, що потрапили під російську окупацію. Барч закликав німецьку владу активніше виконувати санкції ЄС у тому, що стосується арешту активів російських олігархів.

"Це не лише путінська війна" 

Депутат від Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) Міхаель Рот (Michael Roth), у свою чергу, нагадав про брутальність російського режиму у Грозному та Алеппо, а тепер і у Бучі. "Це не лише путінська війна. Багато росіян підтримують його, і він сам про це каже", - наголосив Рот. Він попередив, що перемога Росії у війні проти України неодмінно потягне за собою розширення конфліктів у Молдові, Грузії та інших країнах. Тому, каже Рот, настільки важливо, "щоби ми підтримали Україну у ці драматичні часи".

Депутат від Зелених Юрґен Тріттін (Jürgen Trittin) наголосив, що російський президент не розуміє мову економічного тиску, а лише грубу силу. "Ми не маємо права забути про ці злочини. Це наш обов'язок перед жертвами", - сказав він. Соціал-демократка Мішель Мюнтеферінґ (Michelle Müntefering) говорила про необхідність допуску міжнародних організацій для документації воєнних злочинів російської армії.

Останньою виступала Дерья Тюрк-Нахбаур (Derya Türk-Nachbaur) від СДПН. Вона також виступила за міжнародне розслідування і засудила тих, хто у Німеччині виходить на підтримку російського режиму, використовуючи право на свободу слова, знівельованого у самій Росії. "Тиск на Путіна має бути максимально посилено", - підсумувала вона.

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  • Місце масового поховання у Бучі, 3 квітня.

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    Місце масового поховання у Бучі, 3 квітня.

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    Місце масового поховання біля церкви у Бучі, 3 квітня.

  • На місці масового поховання у Бучі

    Фотохроніка війни в Україні. Страшні кадри з Бучі

    На місці масового поховання у Бучі, 3 квітня.

  • Масове поховання у Бучі

    Фотохроніка війни в Україні. Страшні кадри з Бучі

    Масове поховання у Бучі, 3 квітня.

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    Двоє вбитих мешканців Бучі, 3 квітня.

  • Убитий мирний житель у Бучі

    Фотохроніка війни в Україні. Страшні кадри з Бучі

    Убитий мирний житель у Бучі, 3 квітня.

  • Тіло людини, убитої російськими солдатами. Буча, 3 квітня.

    Фотохроніка війни в Україні. Страшні кадри з Бучі

    Тіло людини, убитої російськими солдатами. Буча, 3 квітня.

  • Тіла людей, вбитих посеред дороги у Бучі, 2 квітня.

    Фотохроніка війни в Україні. Страшні кадри з Бучі

    Тіла людей, вбитих посеред дороги у Бучі, 2 квітня.

  • Тіло вбитого мирного жителя на дорозі біля Бучі, 2 квітня.

    Фотохроніка війни в Україні. Страшні кадри з Бучі

    Тіло вбитого мирного жителя на дорозі біля Бучі, 2 квітня.

  • Вбитий мирний житель Київської області

    Фотохроніка війни в Україні. Страшні кадри з Бучі

    Вбитий мирний житель Київської області, 3 квітня.

  • Тіло вбитого чоловіка у Бучі, 3 квітня.

    Фотохроніка війни в Україні. Страшні кадри з Бучі

    Тіло вбитого чоловіка у Бучі, 3 квітня.

  • Українські солдати на одній із вулиць у Бучі після визволення міста, 2 квітня.

    Фотохроніка війни в Україні. Страшні кадри з Бучі

    Українські солдати на одній із вулиць у Бучі після визволення міста, 2 квітня.

    Автор: Микола Пермяков


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Докладно

Кадри з Бучі, які шокували світ

Бійня в Бучі: у Бундестазі відбулися екстрені дебати

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