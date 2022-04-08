Аеропорт в Дніпрі знищено російським ракетним ударом

З 24 лютого Росія веде повномасштабну війну проти України.

Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку війни за першу половину дня 10 квітня.

DW далі стежить за подіями неділі, 10 квітня (час київський):

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Канцлер Австрії Карл Негаммер (Karl Nehammer) планує в понеділок зустрітись із президентом РФ Володимиром Путіним у Москві. "Ми нейтральні у військовому відношенні, але у нас є чітка позиція щодо агресивної війни Росії проти України. Він повинен зупинитися! Необхідні гуманітарні коридори, припинення вогню і повне розслідування воєнних злочинів", - написав Негаммер у соцмережах. Напередодні канцлер Австрії відвідав Бучу на Київщині, де зафіксовано звірства російської армії. Москва заперечує свою причетність.

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Уряд України спрямував із резервного фонду перший мільярд гривень на відновлення територій, звільнених від російських військ. Про це написав прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у соцмережах. За його словами, кошти підуть на ліквідацію наслідків воєнних дій та першочергове відновлення інфраструктури. Зокрема, вони будуть спрямовані на ремонт інженерних мереж і систем для відновлення тепла, газу, води, електроенергії. Також на розбирання руйнувань, ремонт покрівель, заміну вікон і дверей, ліквідацію вибоїн на дорогах та інші потреби.

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Кількість жертв російського обстрілу вокзалу в Краматорську зросла до 57. Про це повідомивв українському телеефірі начальник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко. За його даними, 109 осіб отримали поранення. Москва відкидає відповідальність за ракетний обстріл.

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Голова Російської православної церкви (РПЦ) патріарх Кирил (Гундяєв) закликав росіян об'єднатися довкола влади на тлі війни, яку Росія веде проти України. "Нехай допоможе усім нам Господь у цей складний для нашої вітчизни час об'єднатись, зокрема, й довкола влади", - сказав очільник РПЦ у недільній проповіді.

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На Чорнобильській АЕС російські військові знищили лабораторію з вивчення радіоактивного випромінювання та викрали обладнання, небезпеку якого можна порівняти із 700 кілограмами радіоактивних відходів, повідомляє Державне агентство України з управління зоною відчуження. Також у лабораторіях АЕС зникли зразки матеріалів зі станції, які раніше використовувались науковцями при виконанні досліджень.

Дозиметричні вимірювання у Зоні відчуження поблизу "Рудого лісу", 7 квітня 2022

Відомство вважає, що якщо радіоактивні матеріали залишили у зоні відчуження, то це становить ризик для персоналу ЧАЕС, якщо ж військові забрали їх з собою, то їм загрожує променева хвороба. Крім цього, російські солдати вивезли зі станції комп’ютери та оргтехніку, розбили чи знищили лабораторне обладнання та вимірювальні пристрої. Зокрема, в Міжнародній агенції з атомної енергії (МАГАТЕ) заявили, що українська сторона повідомила про знищення лабораторій для радіаційного моніторингу на станції. Через це автоматизована система передача даних радіаційного моніторингу не працює. У ООН також вважають, що ситуація на ЧАЕС далека від нормальної. За їхніми даними, на станції відбулася ротація співробітників, але їх довелось доставляти річкою Прип'ять, яка залишилась єдиною можливістю дістатися станції з міста-супутника Славутич.

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Україна фактично виграла битву за Київ. Про це заявила прессекретарка Білого дому Джен Псакі в інтерв'ю американському телеканалу Fox News. "Вони захистили своє місто. Завдяки їхній відвазі і хоробрості, а також завдяки цим військовим поставкам", - додала вона. У свою чергу радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван в ефірі ABC News заявив, що Україна отримає "озброєння, яке потребує", щоби захиститися від Росії. Салліван пообіцяв, що адміністрація Байдена надасть додаткову зброю Україні, аби завадити Росії захопити більше українських територій та вбивати цивільних. Вашингтон класифікує російські атаки як воєнні злочини. Салліван виходить з того, що російський генерал Олександр Дворніков, якого призначено командувачем російської війни проти України, організовуватиме брутальні злочини проти українських цивільних.

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В уряді України створено робочу групу для захисту громадян, які виїхали за кордон в умовах війни, повідомляє пресслужба. Серед завдань групи - використання мобільного застосунку "Дія" для соціальних виплат, скасування плати за роумінг для українців, забезпечення цифрового консульського обліку, а також надання освітніх послуг українською мовою. Крім цього група має посилити захист громадян України від торгівлі людьми та налагодити зв'язки між правоохоронцями та органами соцзахисту України з відповідними структурами у країнах ЄС.

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Російські війська обстріляли місто Дергачі в Харківській області. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов. За його словами, двоє людей загинули та є постраждалі. "Як бачимо, російська армія продовжує "воювати" з цивільним населенням, бо на фронті перемог не має", - написав він.

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Цими вихідними Німеччиною знову прокотилися багатотисячні проросійські акції. У Ганновері проїхалося близько 350 автомобілів. Згідно з повідомленнями, поліція не давала дозвіл на прикріплення до автомобілів учасників російських прапорів, тож початок автопробігу затримався. Так само на акції не було помітно забороненої символіки, зокрема, літер Z, наголосили в поліції. Водночас у Ганновері відбулася багатотисячна проукраїнська акція, кількість учасників якої значно переважала залучених до проросійського автопробігу. За даними поліції, в проукраїнській акції, що майоріла сотнями синьо-жовтих прапорів, взяло участь не менше 3,5 тисячі осіб.

Штутгарт: поліція розводила учасників проросійської та проукраїнської демонстрацій, 9 квітня 2022

У Франкфурті-на-Майні кількасот учасники проросійської акції протесту виступали під гаслами "проти дискримінації російськомовних співгромадян" та "проти війни". Цю акцію влада міста дозволила. Крім того, там планувався ще й автопробіг, який поліція проводити не дозволила. Повідомляється, що дехто з охочих узяти участь в автопробігу вигукував войовничі гасла, що підбурювали до війни, та розмахували прапорами. Такі дію відповідають первинній підозрі у скоєнні кримінального злочину у вигляді схвалення агресивної війни, наголосили в поліції. Водночас у Франкфурті також відбулася численна проукраїнська акція, де, за оцінками ЗМІ, взяло участь до 1,5 тисячі осіб. Поліція жодних заяв щодо кількості учасників проукраїнської акції не робила. Влада Баварії також повідомила про проведення проросійського автопробігу між містами Кемптен і Кауфбойрен. За різними оцінками, в цій акції взяло участь близько 600 осіб. Аналогічну акцію проведено й у сусідній землі Баден-Вюртемберг.

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++18.09++

Словаччина веде переговори з українським урядом щодо продажу самохідних гаубиць Zuzana. Про це розповів міністр оборони Словаччини Ярослав Надь в ефірі суспільного телебачення RTVS. Zuzana - це словацька гаубиця 155-міліметрового калібру.

Також обговорюється можливий ремонт у Словаччині пошкодженої української військової техніки, зокрема танків Т-72. Натомість міністр внутрішніх справ Словаччини Роман Мікулець в інтервю телеканалу TA3 сказав, що про передачу Україні винищувачів МіГ-29 наразі не йдеться. Нагадаємо, що днями Словаччина передала Україні дала Україні системи протиповітряної оборони С-300.

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++17.38++

За оновленими даними, внаслідок російської ракетної атаки по аеропорту Дніпра є шестеро поранених рятувальників,повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко. "Вони перебувають у лікарнях. Одна дівчина важка, її зараз оперують. Підрозділ рятувальників потрапив під ворожий ракетний обстріл, коли розбирав завали на місці ранкової атаки", - додав посадовець.

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З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну на кордоні затримали майже 2,2 тисячі військовозобов’язаних чоловіків, повідомляє Державна прикордонна служба України. За даними відомства, частина з них стала жертвами шахраїв, які обіцяли їм допомогти обійти обмеження на виїзд з України. Інші намагалися підкупити прикордонників чи використати підроблені документи. Правоохоронці виявляли тіла чоловіків на берегах прикордонних водойм та у Карпатах. Військовозобов'язаними в Україні вважаються чоловіки у віці від 18 до 60 років.

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Україна розслідує вірогідну причетність щонайменше пів тисячі російських чільних посадових осіб, включно із президентом РФ Володимиром Путіним, до тисяч воєнних злочинів. Про це заявила генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова в ефірі телеканалу Sky News. За її словами, йдеться про воєнні злочини, злочини проти людяності.

Наслідки російського удару по Краматорську, 8 квітня 2022

Є "повні докази", що пов'язують російські сили з ракетним ударом по вокзалу в Краматорську, де загинуло 52 особи. Також за словами Венедіктової, прокуратура порушила 5600 справ щодо воєнних злочинів, слідчі дії ведуться щодо 500 підозрюваних у владі РФ. А президента РФ Володимира Путіна Венедіктова назвала "головним воєнним злочинцем ХХІ століття". На Київщині було знайдено 1222 тіл, додала вона.

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Аеропорт Дніпра знищено ракетним ударом. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОДА Валентин Резніченко. Це вже повторний удар по летовищу. За словами Резніченка, зруйновано не лише аеропорт, а й навколишню інфраструктуру. Кількість постраждалих наразі з'ясовується.

++15.37++

Посол України Андрій Мельник закликав канцлера ФРН Олафа Шольца (Olaf Scholz) за прикладом інших європейських лідерів відвідати Україну. "Я все-таки вважаю, що це може стати сильним сигналом, якщо канцлер приїде до Києва", - сказав Мельник в інтерв'ю інформагенції dpa. Але водночас він наголосив, що Шольц не має приїжджати до Києва з порожніми руками. "Вкрай важливо, щоб візит канцлера Шольца одночасно супроводжувався новими стратегічними рішеннями урядової коаліції".

Дипломат закликав, зокрема, до негайного постачання Німеччиною Україні бойових танків Leopard, бойових машин піхоти Marder, німецьких САУ Panzerhaubitze 2000 та протиартилерійських радарів Cobra, що має на озброєнні Бундесвер. "Ми знаємо, що є принаймні 78 танків Leopard, які тепер не використовуються Бундесвером і тому можуть бути негайно поставлені", - сказав Мельник. "У нас також є нова пропозиція від німецької промисловості на виробництво 100 танків Leopard. Проте проблемою тут є тривалий час доставки", - сказав він. Мельник також закликав передати Україні протикорабельні ракети AGM-84 Harpoon. Бундесвер має близько 60 таких ракет, які можуть бути використані для захисту українського узбережжя - особливо Одеси. "Наскільки нам відомо, ці системи озброєння все одно незабаром будуть замінені на нові протикорабельні ракети RBS-15", - сказав Мельник.

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Інтенсивність наступальних дій російських військ в Україні знизилася, тепер сили РФ замість наступу на дев'яти оперативних напрямках зосередилися лише на двох. Про це на брифінгу у неділю заявив радник керівника Офісу президента України Олексій Арестович. Один з напрямків - Маріуполь, інший - північ зони операції об'єднаних сил (ООС) на Донбасі, де росіяни намагаються захопити населені пункти Рубіжне, Попасна, Сєверодонецьк та Лисичанськ. Ці спроби зазнають невдачі, додав він. Тактичні дії сил РФ біля Олександрівки у Херсонській області теж не були успішними - там російські військові зазнали втрат, сказав Арестович. Також представник ОПУ зазначив, що українські військові контролюють північ від Київської області до Харківської.

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