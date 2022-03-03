Екологи: Знищення військами РФ українського довкілля слід зафіксувати на міжнародному рівні

Загроза ядерних інцидентів на українських атомних електростанціях (АЕС), радіаційний дим над Києвом, хімічне забруднення від вибухів ракет, палаючі ліси та енергетична інфраструктура, непридатні до землеробства території - перші наслідки війни РФ проти України.

Шкода довкіллю від війни є безпрецедентною - так оцінили перші 111 зафіксованих екологічних злочинів російського війська українські екологи. За їхніми прогнозами, ця шкода довкіллю пошириться на територію усього європейського континенту і змінить збалансовану екосистему Європи щонайменше на десятки років. Активісти природоохоронних організацій закликали ЄС відмовитися від використання викопного палива і почати цей процес з припинення його купівлі в Росії.

Ядерна загроза

111 екологічних злочинів зафіксували активісти української організації "Екодія" з 24 лютого, відколи РФ вдалася до ескалації бойових дій та вчинила повномасштабну агресію проти України. Найбільшу тривогу в екологів викликає ситуація на українських атомних електростанціях, які атакують російські військові. "Паливо у ставку-охолоджувачу наокупованій росіянами ЧАЕС принципово відрізняється від того ядерного палива, яке зараз використовується на інших АЕС. Якщо щось трапиться на цих електростанціях, масштаби трагедій будуть такі самі, як на Фукусімі", - сказала голова екологічної організації Save Dnipro Ірина Черниш.

Вона зазначила, що додаткової стурбованості додає пасивність Міжнародної агенції з атомної енергії (МАГАТЕ), яка всупереч усталеній процедурі, не була присутня під час вивантаження на найбільшій в Україні Запорізькій АЕС відпрацьованого ядерного палива. "Та сама ситуація відбувається на всіх атомних електростанціях, не кажучи вже про обстріли і пожежі на території 30-кілометрової зони на атомних станціях. Тому маємо розуміти, що це ворог, якого можна абсолютно точно прирівняти до терористів, які обстрілюють АЕС і намагаються вчинити критично небезпечні наслідки для довкілля та громадського здоров'я України і всього людства", - сказала Черниш.

Загалом в Україні під воєнною загрозою опинилися три ядерні об'єкти: Чорнобильська зона, Запорізька АЕС і ядерна установка у напівзруйнованому російськими обстрілами Харкові. Керівниця відділу клімату "Екодії" Євгенія Засядько нагадала, що поблизу Запорізької АЕС російський агресор підривав боєприпаси. "Це несе великі ризики, бо жодна атомна станція в Україні не будувалась під воєнні дії", - сказала Засядько.

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Її колега з "Української природоохоронної групи" Олексій Василюк заявив, що окупанти навмисно підпалили заражені радіацією ліси в Чорнобильській зоні. "Вони впродовж чотирьох днів обстрілювали артилерією ті ліси коли вітер віяв на Київ, хоча там не було жодного українського війська. А кияни і мешканці довколишніх територій впродовж цього часу дихали радіаційнонебезпечними мікрочастками в повітрі", - вважає еколог.

Напад російських військових на Запорізьку АЕС

Хімічне забруднення

Ракетний удар росіян, що вразив підприємство "Сумихімпром" спричнив руйнування сховища аміаку та витоку цієї речовини в довкілля, нагадав Василюк. "Для людей, які живуть в радіусі п'яти кілометрів, це було реальним еквівалентом застосування хімічної зброї", - впевнений він.

Ще одним фактором екологічного забруднення Василюк вважає наслідки вибухів ракет й артилерійських снарядів, коли тільки частка реагентів розвіюється в атмосфері, а решта потрапляє в ґрунт. "Лише один снаряд "Граду" залишає в грунті півкілограма сірки", - сказав Василюк. А ракети радянського взірця, які Росія стала використовувати після вичерпання запасу

біль сучасних ракет, за словами еколога мають надзвичайно токсичне паливо і залишають по собі отруйний слід не лише у місцях їхнього підриву, а й по всій траєкторії польоту.

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Що робити?

Найбільших руйнувань під час війни Росії проти України зазнають промислові об'єкти та енергетична інфраструктура, зазначила Євгенія Засядько. За її словами, згідно з даними локальних телеграм-каналів та інформаційних ресурсів, найбільше злочинів проти довкілля скоєно в Київській області - 15, в Харківській області - 11, та в Миколаївській - 10. Але це лише перші дані і насправді таких злочинів може бути набагато більше, зазначила екологиня.

На її думку, світ має відмовлятись від викопного палива і почати цей процес саме з Росії. "Адже прибутки від продажу такого викопного палива, як газ, нафта й уран становлять 40 відсотків російського бюджету. І саме з цих прибутків Росією фінансується створення танків, ракет і так далі для російської армії", - сказала Засядько. Олексій Василюк вважає вкрай необхідним оцінити шкоду, завдану війною Україні. Адже по завершенні війни в Югославії, попри те, що минули вже десятки років, там і досі не використовуються мільйони гектарів сільськогосподарських угідь внаслідок їхнього забруднення вибухівкою. Наслідки бойових дій в Україні, на думку еколога, будуть ще масштабнішими і вже завдали мільярдних збитків українській економіці.

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Досі міжнародна спільнота не приділяла належної уваги воєнному забрудненню довкілля, зазначив заступник міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Роман Шахматенко. Він заявив, що український уряд має намір змінити цю ситуацію. "Забруднювач має платити! Це європейський принцип. Ми його дотримуємось у будемо робити все, що можемо", - заявив урядовець.

Він повідомив про створення "інструментарію збирання інформації щодо шкоди, яка була завдана агресором довкіллю". Нам став перший чат-бот, до якого будь-хто може подати свідчення про екологічні злочини: лісові пожежі, аварії, вибухи, пожежі нафтобаз тощо. Перевірена інформація стане основою реєстру екологічної шкоди і буде передана до міжнародних судів, сказав Шахматенко. Він налаштований на те, щоби "все чітко оцінити і 100 відсотків за це стягнути з агресора".