Війська РФ вторглися в місто-супутник ЧАЕС: місцеві протестують

Російські військові вторглися в Славутич, місто-сателіт Чорнобильської атомної електростанції. Про це зранку суботи, 26 березня, повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Олександр Павлюк у Telegram.

Вони захопили міську лікарню та викрали мера міста Юрія Фомічева.

Жителі Славутича вийшли на головну площу міста на мітинг. З гаслами "Славутич - це Україна" та "Слава Україні" вони розвернули державний прапор. Російські війська відкрили вогонь у повітря, а також кидали світло-шумові гранати.

Звільнення мера Славутича

Згодом мера Славутича відпустили. Близько 13:00 він виступив на мітингу перед міською адміністрацією та підтвердив, що "трішки опинився в полоні": "Я доповів, що тут мирні люди, тут немає військових, тут немає зброї". В цей час на майдан Славутича під аплодисменти присутніх винесли 100-метровий прапор України.

Мер повідомив про результати перемовин із росіянами. За його словами, керівництво міста залишається на місці та виконуватиме свої обов'язки. "Жодних військових адміністрацій окупантів, жодної окупаційної влади тут не буде", - заявив Фомічев. Він пообіцяв городянам вільне пересування містом і навіть виїзд за необхідності за його межі. Проте в цьому разі визнав, що буде необхідне узгодження з російськими окупантами. Предметом подальших переговорів стане організація "зеленого коридору" для евакуації цивільного населення.

Присутні на мітингу з обуренням зустріли звістку про надходження "гуманітарної допомоги від окупантів", але Фомічев зазначив, що люди самі вільні вирішувати, чи скористатися нею, чи покластися на доставку такої допомоги від української сторони. "Нас не треба ні від кого рятувати, ми самі знаємо, як дати собі лад, ми самі знаємо, як жити на нашій землі, бо це наша земля" - заявив мер Славутича.

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Від дій військ РФ у місті є жертви

Фомічев також підтвердив смерть в лікарні від отриманих поранень одного з присутніх на ранковому мітингу, який став жертвою пострілів росіян та кидання ними у натовп світло-шумових гранат зі сльозогінним газом.

За даними Київської обладміністрації, оприлюдненими у Telegram, військові РФ покинули центр Славутича та стоять на околицях міста. Тим часом серед городян розповсюджується повідомлення мерії: "Шановні славутичани, зберігайте спокій, по місту пересувається техніка окупантів з метою перевірки відсутності зброї. Прохання не провокувати та не наражати себе на небезпек".

"Ситуація в місті якась мутна. Нам явно чогось не повідомляють", - каже співрозмовник DW. Опитані мешканці міста кажуть, що вони налякані перспективами патрулювання вулиць російськими вояками з метою виявлення ними і вилучення зброї. Серед городян поширюються найрізноманітніші чутки. Багато хто розгублений і не знає, до чого готуватися і чи вірити міській владі. Але довіра до росіян, як стверджують опитані, ще менша, "якщо взагалі можна говорити про довіру до них".

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Славутич - місто-супутник Чорнобильської АЕС із населенням близько 25 тисяч. Воно розташоване на півночі України поруч із білоруським кордоном.