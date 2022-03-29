МАГАТЕ: Обстріл не пошкодив ядерні матеріали на об'єкті у Харкові

Внаслідок нещодавнього обстрілу ядерний дослідницький центр у Харкові було пошкоджено, проте його невеликі запаси ядерних матеріалів залишилися неушкодженими. Таку інформацію Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) отримало від української сторони, заявив його директор Рафаель Гроссі в понеділок, 28 березня. За його даними, від обстрілів постраждали сама будівля, теплоізоляція та приміщення для проведення експериментів.

Об'єкт використовується для досліджень та розробок, а також для виробництва радіоізотопів для медичних та промислових цілей. Критичної маси ядерного матеріалу, що міститься в ньому, недостатньо для підтримки ланцюгової реакції, додали в МАГАТЕ.

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Крім того, агентство повідомило, що 8 із 15 діючих ядерних реакторів України продовжують працювати, зокрема, два - на контрольованій російськими окупантами Запорізькій атомній електростанції, три - на Рівненській АЕС, один - на Хмельницькій АЕС та два - на Южно-Українській АЕС. Інші відключені для планового обслуговування, зазначили в МАГАТЕ.