Обстріли Києва: пошкоджені торговий центр та будинки, є загиблі

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У неділю, 20 березня, у столиці обстріляли житлові будинки та торговий центр. Згідно з офіційними даними, загинули щонайменше чотири людини.
Шестеро людей постраждало внаслідок влучення снаряду у Святошинському районі Києва у неділю, 20 березня, повідомляє КМДА у Facebook. Два житлові будинки отримали значні ушкодження, ще в шести навколишніх будинках вибуховою хвилею вибило вікна. Також пошкоджено дві школи та два дитячих садочки. Понад 200 мешканців житлових будинків евакуювали.
Наприкінці неділі, 20 березня, сталаcя пожежа у торговому центрі Retroville у Подільському районі столиці. Як повідомляє ДСНС у Facebook, внаслідок обстрілу загорілись автомобілі на паркувальному майданчику та третій і четвертий поверхи торгового центру. За даними ДСНС, на місці загинуло чотири людини та одна отримала поранення. Натомість журналіст інформагенції AFP повідомив про шість загиблих в результаті обстрілу та пожежі.
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