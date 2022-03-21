Обстріли Києва: пошкоджені торговий центр та будинки, є загиблі

Шестеро людей постраждало внаслідок влучення снаряду у Святошинському районі Києва у неділю, 20 березня, повідомляє КМДА у Facebook. Два житлові будинки отримали значні ушкодження, ще в шести навколишніх будинках вибуховою хвилею вибило вікна. Також пошкоджено дві школи та два дитячих садочки. Понад 200 мешканців житлових будинків евакуювали.





Обстріл торгового центру Retroville

Наприкінці неділі, 20 березня, сталаcя пожежа у торговому центрі Retroville у Подільському районі столиці. Як повідомляє ДСНС у Facebook, внаслідок обстрілу загорілись автомобілі на паркувальному майданчику та третій і четвертий поверхи торгового центру. За даними ДСНС, на місці загинуло чотири людини та одна отримала поранення. Натомість журналіст інформагенції AFP повідомив про шість загиблих в результаті обстрілу та пожежі.

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