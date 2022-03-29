Кулеба закликав світ криміналізувати використання символу "Z"

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав країни світу криміналізувати використання символу "Z" для підтримки російської агресії проти України. "Z" означає російські воєнні злочини, бомбардування міст, тисячі вбитих українців. Публічну підтримку цього варварства має бути заборонено", - написав Кулеба у вівторок, 29 березня, у Twitter.

У кількох федеральних землях Німеччини уже запровадили кримінальну відповідальність за використання символу "Z". Зокрема, напередодні, 28 березня, влада Берліна оголосила, що за це правопорушення каратимуть штрафом або трьома роками обмеження волі. Наприкінці минулого тижня до аналогічного кроку вдалася влада Баварії та Нижньої Саксонії. Заборонити використання цього символу закликають політики і в інших німецьких землях, зокрема, у Північному Рейні - Вестфалії.

З 24 лютого Росія веде повномасштабну війну проти України. Жертвами російських обстрілів стали тисячі цивільних, мільйони українців стали біженцями та внутрішньо переміщеними особами. Країни Заходу у відповідь на агресію застосували жорсткі економічні санкції проти РФ та надають Києву фінансову та військову допомогу у вигляді озброєння та техніки. Водночас країни НАТО категорично відмовляються погодитися на прохання Києва закрити небо над Україною, мотивуючи це небажанням увійти у пряме воєнне зіткнення з Росією. Також Захід поки не відреагував на прохання Києва надати військові літаки, системи протиракетної оборони та танки.