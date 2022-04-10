Шольц і Зеленський обговорили покарання воєнним злочинцям і підтримку Україні

У телефонній розмові з президентом України Володимиром Зеленським федеральний канцлер Олаф Шольц (Olaf Scholz) запевнив "народ України у солідарності та повній підтримці Німеччини", повідомила в неділю, 10 квітня, в Берліні заступниця речника уряду ФРН Крістіане Гоффманн (Christiane Hoffmann). "Канцлер засудив жахливі воєнні злочини, скоєні російськими військовими у Бучі та інших місцях в Україні", - йдеться в заяві.
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За словами Гоффман, під час розмови канцлер був "проінформований про поточну ситуацію та переговорний процес між Україною та Росією". Крім того, вони обговорили можливості подальшої підтримки України.
Уряд Німеччини разом зі своїми міжнародними партнерами зробить усе можливе для "невпинного розслідування злочинів та виявлення винних, щоб вони могли бути притягнуті до відповідальності у національних та міжнародних судах", наголосив Шольц, слова якого наведено в заяві.
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У Києві згадали антиросійські санкції й фінпідтримку Україні
Водночас президент України Зеленський наголосив у Twitter-дописі, що під час розмови з Шольцом йшлося не лише про покарання винних у воєнних злочинах проти українців. "Обговорили антиросійські санкції, оборонну та фінансову підтримку України", - написав Зеленський.
Напередодні до Києва слідом за іншими європейськими лідерами, прибули прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон та канцлер Австрії Карл Негаммер (Karl Nehammer). Обидва розмовляли із Зеленським у Києві та обіцяли йому подальшу підтримку.
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Водночас у Німеччині дедалі гучніше лунають заклики до того, щоб Шольц також відвідав українську столицю. Крім того, Відомство федерального канцлера та міноборони ФРН теж опинилися під шквалом критики через затримки з постачанням зброї Україні.
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Фотохроніка війни в Україні. Страшні кадри з Бучі
Знімок із міста Буча, події у якому Володимир Зеленський назвав геноцидом українського народу. Їх засудили і лідери зарубіжних країн та міжнародних організацій. Після відходу російських військ тут виявлено тіла сотень убитих мешканців. Фотографії з Бучі та інших місць у Київській області, які йдуть далі у фотохроніці війни в Україні від 4 квітня, містять сцени жорстокості, насильства та смерті.
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Фотохроніка війни в Україні. Страшні кадри з Бучі
Жителі Бучі, які вижили - свідки воєнних злочинів, розслідування яких вже розпочала влада України.
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Фотохроніка війни в Україні. Страшні кадри з Бучі
Вбиті мирні жителі Бучі, 3 квітня.
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Фотохроніка війни в Україні. Страшні кадри з Бучі
Тіла вбитих мешканців Бучі, деякі з жертв - зі зв'язаними за спиною руками, 3 квітня.
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Фотохроніка війни в Україні. Страшні кадри з Бучі
Убитий мирний житель зі зв'язаними за спиною руками у Бучі, 3 квітня.
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Фотохроніка війни в Україні. Страшні кадри з Бучі
Розстріляна людина біля велосипеда на узбіччі дороги біля міста Буча, 3 квітня.
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Фотохроніка війни в Україні. Страшні кадри з Бучі
Тіло вбитої людини у під'їзді будинку в Бучі, 3 квітня.
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Фотохроніка війни в Україні. Страшні кадри з Бучі
Місце масового поховання у Бучі, 3 квітня.
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Фотохроніка війни в Україні. Страшні кадри з Бучі
Супутниковий знімок траншеї для масового поховання біля церкви у Бучі, 31 березня.
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Фотохроніка війни в Україні. Страшні кадри з Бучі
Місце масового поховання біля церкви у Бучі, 3 квітня.
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Фотохроніка війни в Україні. Страшні кадри з Бучі
На місці масового поховання у Бучі, 3 квітня.
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Фотохроніка війни в Україні. Страшні кадри з Бучі
Масове поховання у Бучі, 3 квітня.
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Фотохроніка війни в Україні. Страшні кадри з Бучі
Двоє вбитих мешканців Бучі, 3 квітня.
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Фотохроніка війни в Україні. Страшні кадри з Бучі
Убитий мирний житель у Бучі, 3 квітня.
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Фотохроніка війни в Україні. Страшні кадри з Бучі
Тіло людини, убитої російськими солдатами. Буча, 3 квітня.
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Фотохроніка війни в Україні. Страшні кадри з Бучі
Тіла людей, вбитих посеред дороги у Бучі, 2 квітня.
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Фотохроніка війни в Україні. Страшні кадри з Бучі
Тіло вбитого мирного жителя на дорозі біля Бучі, 2 квітня.
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Фотохроніка війни в Україні. Страшні кадри з Бучі
Вбитий мирний житель Київської області, 3 квітня.
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Фотохроніка війни в Україні. Страшні кадри з Бучі
Тіло вбитого чоловіка у Бучі, 3 квітня.
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Фотохроніка війни в Україні. Страшні кадри з Бучі
Українські солдати на одній із вулиць у Бучі після визволення міста, 2 квітня.
Автор: Микола Пермяков