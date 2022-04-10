Шольц і Зеленський обговорили покарання воєнним злочинцям і підтримку Україні

У телефонній розмові з президентом України Володимиром Зеленським федеральний канцлер Олаф Шольц (Olaf Scholz) запевнив "народ України у солідарності та повній підтримці Німеччини", повідомила в неділю, 10 квітня, в Берліні заступниця речника уряду ФРН Крістіане Гоффманн (Christiane Hoffmann). "Канцлер засудив жахливі воєнні злочини, скоєні російськими військовими у Бучі та інших місцях в Україні", - йдеться в заяві.

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За словами Гоффман, під час розмови канцлер був "проінформований про поточну ситуацію та переговорний процес між Україною та Росією". Крім того, вони обговорили можливості подальшої підтримки України.

Уряд Німеччини разом зі своїми міжнародними партнерами зробить усе можливе для "невпинного розслідування злочинів та виявлення винних, щоб вони могли бути притягнуті до відповідальності у національних та міжнародних судах", наголосив Шольц, слова якого наведено в заяві.

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У Києві згадали антиросійські санкції й фінпідтримку Україні

Водночас президент України Зеленський наголосив у Twitter-дописі, що під час розмови з Шольцом йшлося не лише про покарання винних у воєнних злочинах проти українців. "Обговорили антиросійські санкції, оборонну та фінансову підтримку України", - написав Зеленський.

Напередодні до Києва слідом за іншими європейськими лідерами, прибули прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон та канцлер Австрії Карл Негаммер (Karl Nehammer). Обидва розмовляли із Зеленським у Києві та обіцяли йому подальшу підтримку.

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Водночас у Німеччині дедалі гучніше лунають заклики до того, щоб Шольц також відвідав українську столицю. Крім того, Відомство федерального канцлера та міноборони ФРН теж опинилися під шквалом критики через затримки з постачанням зброї Україні.

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