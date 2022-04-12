Переважна більшість фінів бачать у Росії військову загрозу

Переважна більшість фінів - 84 відсотки - вбачають у Росії загрозу для своєї країни через збройну агресію проти України. Про це свідчать оприлюднені у вівторок, 12 квітня, результати опитування, проведеного фінським Економічним та політичним форумом (EVA).

За минулий рік кількість жителів Фінляндії, які вважають, що РФ є серйозною військовою загрозою для їхньої країни, збільшилася на 25 відсотків. Лише шість відсотків опитаних не бачать у Росії жодної загрози. Водночас росіян більшість респондентів вважає "приємними людьми".

Експерти EVA зазначають, що такі погляди фінів пояснюють, чому більшість населення країни нині виступає за вступ Фінляндії до Організації Північноатлантичного договору (НАТО).

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Прагнення в НАТО

Війна Росії проти України дала поштовх дебатам про вступ до НАТО не лише у цій країні, але й в сусідній Швеції. Обидві держави є тісними партнерами організації, але не членами Північноатлантичного альянсу. Британська газета The Times з посиланням на анонімних американських чиновників повідомила, що Фінляндія та Швеція можуть вступити до НАТО вже цього літа.

Колишній прем'єр-міністр Фінляндії Александер Стубб не вважає, що його країна може зазнати нападу з боку РФ під час процесу приєднання до Альянсу. "Я не відчуваю занепокоєння з цього приводу. Невеликі спроби залякування справді мають місце, але вони лише посилюють бажання фінів вступити до НАТО", - сказав він в інтерв'ю італійській газеті La Repubblica, оприлюдненому у вівторок.

На його думку, конкретні кроки щодо вступу до НАТО Фінляндія зробить вже наприкінці квітня чи в травні. "Я вважаю, що процес ратифікації почнеться після саміту НАТО в Мадриді в червні, і я тут не бачу жодних перешкод. Мені здається, що всі згодні з тим, що ми станемо цінним придбанням для НАТО з огляду на нашу підготовку та розміри нашої армії, яка майже не має собі рівних в Альянсі", - наголосив експрем'єр.

Фінляндія в разі вступу до НАТО матиме найдовший серед усіх країн Альянсу кордон із Росією - 1340 кілометрів. Кордон між Фінляндією та РФ проходить всього за 200 кілометрів від Санкт-Петербурга.