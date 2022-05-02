МЗС Данії та Швеції викликали послів РФ у зв'язку з порушенням повітряних кордонів

Міністерства закордонних справ Данії та Швеції викликали послів Росії у Копенгагені та Стокгольмі після того, як російський розвідувальний літак АН-30 порушив повітряні кордони цих країн, заявили їхні керівництва у неділю, 1 травня.

Згідно з офіційною заявою, російський літак увійшов у повітряний простір Данії у п'ятницю ввечері на схід від датського острова Борнхольм у Балтійському морі, а потім перемістився у повітряний простір Швеції.

"Російського посла викликано завтра до міністерства закордонних справ", - написав у неділю в Twitter датський міністр закордонних справ Єппе Кофод, посилаючись на "нове порушення Росією повітряних кордонів Данії".

Кофод додав, що це "цілком неприйнятно і особливо тривожно в нинішній ситуації", маючи на увазі війну Росії проти України і напруження у відносинах Москви з НАТО, чиїм членом є Данія.

Хенрік Мортенсен, співробітник прес-служби командування оборони Данії, розповів агентству AFP про інцидент. "Це був розвідувальний літак, який перебував в нашому повітряному просторі дуже короткий час. Два данські F-16 негайно втрутилися", - зазначив Мортенсен, додавши, що подібні інциденти трапляються рідко.

Міністерство закордонних справ Швеції також повідомило про виклик російського посла у Стокгольмі. "Існують встановлені процедури для таких випадків. Зокрема, йдеться про виклик представника причетної країни до міністерства закордонних справ", - йдеться в його повідомленні.

Росія виступає проти вступу Швеції до НАТО

Данія є членом НАТО - на відміну від Швеції, де тривають дебати про те, чи слід їй відмовитися від свого позаблокового статусу та вступити до Північноатлантичного альянсу.

Як заявив, відповідаючи на запитання газети Dagens Nyheter, міністр оборони Швеції, немає жодних доказів того, що порушення пов'язане із поточними дискусіями щодо вступу його країни до НАТО.

Росія вже дала зрозуміти, що Швеція та Фінляндія, яка також розглядає можливість вступу до НАТО, мають подумати про наслідки такого кроку для двосторонніх відносин та спільної архітектури безпеки Європи.