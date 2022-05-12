Влада Фінляндії висловилась за вступ до НАТО "без зволікання"

Президент Фінляндії Саулі Нійністе та прем'єр-міністерка Санна Марін у спільній заяві в четвер, 12 травня, висловились за негайний вступ їхньої країни до Організації Північноатлантичного договору (НАТО). "Фінляндія має без зволікання подати заявку на вступ до НАТО. Ми сподіваємось, що впродовж найближчих кількох днів будуть прийняті національні заходи, необхідні для ухвалення цього рішення", - йдеться в заяві.

Як свідчать соціологічні опитування, після повномасштабного військового вторгнення РФ в Україну вступ до НАТО підтримує більшість населення Фінляндії. Згідно з останніми даними, оприлюдненими 9 травня, за членство в альянсі виступає дві третіх респондентів, проти - 12 відсотків, не можуть визначитись - 11 відсотків.

Очікується, що офіційне рішення Фінляндії про вступ до Північноатлантичного альянсу проголосять найближчими днями, ймовірно, 16 травня. Раніше фінська газета Helsingin Sanomat повідомляла, що Фінляндія хоче подати заявку одночасно зі Швецією, щоби підкреслити згоду між двома країнами та їхнє бажання захистити одне одного. За даними шведського видання Expressen, Стокгольм планує направити заявку на вступ до НАТО наступного тижня.

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Реакція НАТО та Росії

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг привітав бажання Фінляндії вступити до Північноатлантичного альянсу. За його словами, процес приєднання відбудеться "гладко та швидко".

У свою чергу міністерство закордонних справ РФ випустило заяву, в якій назвало можливий вступ Фінляндії до Північноатлантичного альянсу "радикальною зміною зовнішньополітичного курсу країни". "Мета НАТО зрозуміла - продовжити розширення до кордонів Росії, створити ще один фланг для військової загрози нашій країні. Але навіщо Фінляндії перетворювати свою територію в рубіж військового протистояння із РФ, розсудить історія", - йдеться в ній. В російському МЗС заявили, що "Росія буде змушена зробити кроки у відповідь як військово-технічного, так і іншого характеру з метою купірування загроз, які виникають в зв'язку з цим для національної безпеки".

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Гарантії безпеки від Великобританії

11 травня під час візиту до Гельсінкі британського прем'єр-міністра Бориса Джонсона Великобританія та Фінляндія підписали декларацію про взаємні гарантії безпеки. "У випадку, якщо будь-яка зі сторін постраждає нападу, то Великобританія та Фінляндія на запит постраждалої країни допоможуть одна одній різними способами, які можуть включати військові засоби", - йдеться в ній.

Перед цим під час візиту до Стокгольму аналогічну декларацію Джонсон підписав від імені Великобританії зі Швецією.

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