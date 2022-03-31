 Коментар: Вимоги України щодо гарантій - дилема для Заходу | Політичні новини з Європи: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 31.03.2022

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Європа

Коментар: Вимоги України щодо гарантій - дилема для Заходу

Україна вимагає гарантій безпеки в обмін на мир з Росією, зокрема і від Заходу. Але там відмовчуються і поки що не готові пристати на вимоги Києва, вважає оглядач FAZ Ніколас Буссе.

Переговори між Україною і Росією за посередництва Туреччини в Стамбулі

Переговори між Україною і Росією за посередництва Туреччини в Стамбулі

Важко оцінити, чи вдасться завершити війну в Україні дипломатичною угодою. Якщо брати до уваги військові проблеми Путіна, радше так, якщо дивитися на його геополітичні цілі - радше ні. З огляду на останні, варто звернути увагу на пункти, які Україна оголосила на переговорах із Москвою. Не секрет, що Зеленський готовий відмовитися від прагнення України до членства в НАТО, якщо отримає за це гарантії безпеки від інших країн. Спершу йшлося про невеличке коло країн, зараз українці називають у цьому контексті постійних членів Ради безпеки ООН та інші країни, зокрема Німеччину.

Ніколас Буссе

Ніколас Буссе

На Заході, який не бере участі в переговорах, не відбувається жодної дискусії з цього приводу. Найважливішою тут є позиція США, але в Білому домі поки що уникають відповідей на ці питання. З Лондона та Берліна лунають сигнали готовності (пристати до планів України. - Ред.), але вони не дуже конкретні. Насправді ситуація непроста. Українці, очевидно, уявляють собі механізм, який відповідав би статті 5 Договору про НАТО. Держави-гаранти повинні будуть у разі нападу певною мірою автоматично поспішати на допомогу Києву. Водночас вони повинні будуть відмовитися від розміщення військ в Україні. Тобто це означатиме лише непряме стримування Росії, при цьому ризик буде більшим, ніж на східному фланзі НАТО.

Незалежно від того, наскільки така домовленість сумісна з гегемоністськими претензіями Путіна, невідомо, чи погодяться давати військові гарантії Україні західні держави. Це підтверджують і натяки з боку Берліна. Захід ніяк не вирішить стратегічну дилему, перед якою він стоїть відтоді, як 2008 року пообіцяв Україні вступ до НАТО, але так ніколи і не втілив обіцянку в життя. Безпеки, якої вимагає і заслуговує Україна, можна досягнути лише всупереч Росії. Але до цього ніхто не готовий.

Автор: Ніколас Буссе, оглядач Frankfurter Allgemeine Zeitung

Без права перевидання. © Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Франкфурт-на-Майні.

Сайт газети Frankfurter Allgemeine Zeitung

Коментар висловлює особисту думку автора. Вона може не збігатися з думкою української редакції і Deutsche Welle загалом.

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Докладно

Переговори між Україною і Росією за посередництва Туреччини в Стамбулі

Вимоги України щодо гарантій - дилема для Заходу

Захід поки що не готовий пристати на вимоги Києва щодо гарантій безпеки, вважає оглядач FAZ Ніколас Буссе.  

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