 У Стокгольмі заявили, що хочуть у НАТО | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 15.05.2022

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Новини

У Стокгольмі заявили, що хочуть у НАТО

Керівна в Швеції партія соціал-демократів заявила, що пітримуватиме вступ країни в Північноатлантичний альянс. Утім, у політсилі визнали, що виступають проти розміщення ядерної зброї на території країни.

Урядова партія Швеції підтримує вступ країни до НАТО

Соціал-демократична партія Швеції підтримала вступ цієї скандинавської країни до Організації Північноатлантичного договору (НАТО). Відповідну заяву було оголошено в неділю, 15 травня, за підсумками спеціального засідання правлячої політсили. "Керівництво партії на своєму засіданні 15 травня 2022 року вирішило, що партія працюватиме над тим, щоб Швеція подала заявку на членство в НАТО", - йдеться у заяві соціал-демократів, яку цитує інформагенція Reuters.

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Тож тепер прем'єр-міністерка Швеції Магдалена Андерссон, яка так само представляє соціал-демократів, практично впевнена, що офіційна заявка буде подана протягом кількох днів.

Членство без баз НАТО і ядерної зброї

Утім, у правлячій шведській партії наголосили, що ця політсила проти розміщення на території країни постійних військових баз НАТО, а також ядерної зброї.

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Раніше цього дня Президент Фінляндії Саулі Нійністе та прем'єр-міністерка цієї північноєвропейської країни Санна Марін офіційно заявили про намір Гельсінкі стати членом Альянсу.

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Швеція понад 200 років сповідувала принцип нейтралітету, навіть під час Першої та Другої світової воєн, але розв'язана Росією війна проти України змусила як Стокгольм, так і Гельсінкі переосмислити свої зовнішньополітичні та безпекові пріоритети.

Раніше Москва застерігала Стокгольм і Гельсінкі від украй негативних наслідків вступу до НАТО.

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