 У НАТО обіцяють прискорену процедуру розгляду заявок Швеції та Фінляндії | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 15.05.2022

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Новини

У НАТО обіцяють прискорену процедуру розгляду заявок Швеції та Фінляндії

Багато країн НАТО обіцяють ратифікувати вступ Швеції та Фінляндії до Альянсу за прискореною процедурою. Генсек Альянсу Єнс Столтенберг впевнений, що "занепокоєння" Туреччини вдасться зняти.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг (архівне фото)

Генсек НАТО Єнс Столтенберг (архівне фото)

Якщо Швеція та Фінляндія подадуть заявки на вступ до НАТО, то країни Альянсу розглядатимуть їх за прискореною процедурою. Про це за підсумками неформального засідання міністрів закордонних справ НАТО у Берліні 14-15 травня заявили генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг і глава МЗС Німеччини Анналена Бербок (Annalena Baerbock), повідомляє кореспондент DW.

Бербок пообіцяла, що ФРН буде однією з перших країн, які ратифікують рішення про приєднання обох скандинавських країн. "Швеція та Фінляндія, якщо ви готові, то й ми готові", - звернулася вона до них.

"Російська агресивна війна призвела до того, чому президент Росії завжди хотів запобігти", - переконана Бербок. Ідеться як про те, що в країнах НАТО ще краще усвідомили роль Альянсу, так і про те, що "тепер до НАТО дуже ймовірно вступлять дві країни, які цього до 24 лютого не планували", додала вона.

У НАТО обіцяють допомогти Швеції та Фінляндії з безпекою

Столтенберг висловив розуміння занепокоєння Гельсінкі та Стокгольма з приводу періоду між поданням заявок та остаточною ратифікацією їхнього вступу до НАТО з огляду на можливі дії Росії. "Ми спробуємо пришвидшити цей процес настільки, наскільки це можливо. Багато держав-членів НАТО, наприклад, Німеччина, заявили, що знайдуть прискорену процедуру", - зазначив генсек.

Чи надасть Альянс практичну підтримку Швеції та Фінляндії під час перехідного періоду? На це запитання Столтенберг відповів обережно: "Ми розглянемо шляхи надання безпекових запевнень, включно з підвищеною присутністю НАТО в Балтійському регіоні, в та довкола Фінляндії та Швеції".

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Столтенберг: "занепокоєння" Туреччини вдасться розв'язати

Генсек НАТО визнав, що Туреччина висловила "певні занепокоєння" щодо членства обох скандинавських країн, але висловив сподівання, що їх вдасться вирішити. "Туреччина дала чітко зрозуміти, що їхній намір не полягає у блокуванні членства. Тому я певен, що нам вдасться зняти занепокоєння, які Туреччина висловила", - зауважив Столтенберг.

Нагадаємо, що Анкара вважає неприйнятним ставлення Гельсінкі та Стокгольма до курдських організацій, які у Туреччині визнаються терористичними. Вступ нових країн до НАТО можливий лише за одностайної згоди всіх нинішніх її держав-членів.

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