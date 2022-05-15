 Зустріч НАТО у ФРН проходить на тлі розбіжностей із Туреччиною щодо Фінляндії та Швеції | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 15.05.2022

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Новини

Зустріч НАТО у ФРН проходить на тлі розбіжностей із Туреччиною щодо Фінляндії та Швеції

Питання про можливе членство Фінляндії та Швеції у НАТО - одне з головних на дводенній зустрічі МЗС країн-членів Альянсу у Берліні.

Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу

Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу

Анкара вважає "неприйнятним" ставлення Фінляндії та Швеції, що претендують на вступ до НАТО, до заборонених у Туреччині Курдської робітничої партії (КРП) та Загонів народної самооборони (YPG, входять до складу альянсу "Демократичні сили Сирії"). Таку заяву зробив у суботу, 14 травня, міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу на позачерговій, дводенній зустрічі голів МЗС країни-членів НАТО у Берліні.

"Проблема у тому, що ці дві країни відкрити висловлюють підтримку КРП та YPG. Це терористичні організації, які щоденно здійснюють напади на наші збройні сили", - підкреслив він.
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За словами Чавушоглу, з цієї причини, більшість населення Туреччини виступає проти членства Фінляндії та Швеції в НАТО. Водночас він висловив готовність обговорювати цю тему з партнерами по Альянсу та представниками скандинавських країн-кандидатів, які були запрошені до Німеччини на зустріч як гості.

Раніше того ж дня, перед початком зустрічі в Берліні, міністр закордонних справ Фінляндії Пекка Хаавісто розповів, що він збирається обговорити зі своїм турецьким колегою розбіжності, що існують, та висловив упевненість, що їм "вдасться знайти розв'язання проблеми".
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Європейські члени НАТО - за вступ Фінляндії та Швеції

Зі свого боку низка європейських держав висловили підтримку планам Швеції та Фінляндії щодо вступу до НАТО. Так, голова МЗС Греції Нікос Дендіас заявив, що у його країни "чудові відносини" з обома північноєвропейськими країнами та позиція Греції щодо питання їхнього вступу до НАТО є ясною. А міністр закордонних справ Словаччини Іван Корчок зазначив, що не має сумнівів щодо підтримки рішення Стокгольму та Гельсінкі щодо приєднання до Альянсу з боку усіх країн-членів НАТО.

Голова МЗС Німеччини Анналена Бербок(Annalena Baerbock), відзначила тісні відносини із Фінляндією та Швецією, а також заявила, що Берлін підтримає ініціативу цих країн щодо вступу до НАТО, якщо вони ухвалюють таке рішення.

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