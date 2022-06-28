 Коментар: Розширення НАТО та більша згуртованість як відповідь Путіну | Політичні новини з Європи: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 29.06.2022

Познайомтесь з новою DW

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.

Відвідати нову DW

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Європа

Коментар: Розширення НАТО та більша згуртованість як відповідь Путіну

Фінляндія та Швеція стануть членами НАТО. На східному фланзі зосередиться більше військ. Це правильна відповідь Путіну, але майбутній курс НАТО сильно залежить від найважливішого партнера - США, вважає Бернд Ріґерт.

Внесок Фінляндії в Альянс - відмінно натренована та оснащена армія

Внесок Фінляндії в Альянс - відмінно натренована та оснащена армія

Російський можновладець та розпалювач війни Володимир Путін прорахувався. Він отримає не менше НАТО, як він в ультимативній формі вимагав на початку року, - тепер йому доведеться мати справу зі значно більшим західним Альянсом. Швеція та Фінляндія у рекордні терміни набудуть у ньому членства. Двері НАТО залишаються, як уже обіцяли 2008 року, відкритими для України та Грузії, а також для інших європейських країн. Убивчі атаки Путіна на Україну згуртували НАТО як ще ніколи після завершення "холодної війни". Саміт НАТО в Мадриді абсолютно виправдано можна назвати історичним або таким, що свідчить про зміну епох. 

Альянс не лише розшириться, але й визначить нову стратегію, в якій Росія уже розглядається як найбільша загроза, а не можливий партнер. Путін змушує Європу, США та Канаду знову зосередитись на захисті територій на східному фланзі. Це матиме далекосяжні наслідки для армій та суспільств у Європі. Потрібно більше коштів, більше військових, більше озброєння та нове стратегічне мислення, аби впоратися з війною, в основі якої лежать імперські амбіції, котра повернулась до Європи. 300 тисяч військових, які в майбутньому стоятимуть напоготові, це лише початок. Знадобиться дислокація на постійній основі на східному фланзі також військових Бундесверу, якщо Путін та його система й надалі залишатимуться при владі.

Блокування не має жодного сенсу

Безпосередньо перед початком саміту Туреччина ще встигла вчасно скасувати своє безглузде вето на приєднання до Альянсу Швеції та Фінляндії. Якби обидва північні кандидати отримали відмову, це суттєво послабило б єдність всередині НАТО. Такий подарунок для Путіна просто не можна було допустити. Отже, Туреччина, Швеція та Фінляндія у тісній взаємодії зі США зробили те, чого очікують від дружніх між собою країн під час найскладнішої кризи з часу заснування НАТО. Вони домовились заради вищої справи. Турецький президент Реджеп Таїп Ердоган отримав деякі обіцянки щодо боротьби з тероризмом, Анкарі буде простіше купувати американські військові літаки та боєприпаси, що важливо для внутрішньополітичної репутації президента Туреччини на тлі гострої економічної кризи. Він може тепер постати як сильний політик, котрий відстоює інтереси своєї країни. 

Бернд Ріґерт - кореспондент DW у Брюсселі

Бернд Ріґерт - кореспондент DW у Брюсселі

Швеція та Фінляндія можуть легко змиритися з обіцянками, що їх вони надали Туреччині. Питання видачі підозрюваних у причетності до тероризму курдів вивчається. Чи така видача справді відбудеться, залежить від того, чи зможе Туреччина гарантувати процедури, притаманні правовій державі, що й надалі викликає сумнів. В обмін Швеція та Фінляндія отримають більшу безпеку та солідарність з боку Альянсу.

Оскільки Фінляндія межує з Росією, східний фланг НАТО стане довшим ще на 1300 кілометрів. І його доведеться захищати. Відповідне запевнення Фінляндія отримає від 31 країни-члена НАТО. Внесок Фінляндії в Альянс - відмінно натренована та оснащена армія, котра, як стверджується, здатна стримувати російські агресивні настрої. Фінська та шведська армії стануть цінним доповненням для НАТО. Альянс стане ще міцнішим. Військові з Фінляндії та Швеції незабаром відіграватимуть більшу роль в обороні країн Балтії та контролі над Балтійським морем.

"Смерть мозку" - небезпека залишається

Отже, майбутній курс НАТО визначено: захист від російської загрози, спільно, з використанням всіх звичайних видів озброєнь, з відлякуванням та масивним військовим контингентом. Те, що в Європі вважалось уже історією, знову повертається з усією силою. Наскільки серйозною буде ситуація для НАТО залежить від того, чим закінчиться російська війна в Україні. Якщо Україна впаде, тоді наступними цілями путінської манії величі можуть бути Балтійські країни, Молдова або Грузія. Якщо атака Росії буде відбита, тоді НАТО необхідно буде дотримуватись жорсткої політики стримування.

Майбутній курс НАТО сильно залежить від найбільшого та найважливішого партнера - США. Адміністрація Джо Байдена солідарна з Альянсом, тут нема чим перейматися. Якщо ж на виборах 2024 року переможе кандидат від Республіканців - або взагалі Дональд Трамп, - тоді на НАТО знову чекає глибока криза. Чи будуть до того часу європейці вже настільки "суверенними", як це передбачає французька модель, що вони зможуть самі забезпечити собі захист, в цьому доводиться сумніватися.

На даний час Альянс є живим як ніколи, але нехтувати небезпекою "смерті мозку" не можна, тим більше, якщо Трамп та Ко. будуть готовими пожертвувати Україною, аби піти на поступки російським можновладцям.

Коментар висловлює особисту думку автора. Вона може не збігатися з думкою української редакції та Deutsche Welle загалом.

Дивитись відео 07:57

"Українці - дуже сильна нація" - президент Литви про НАТО і Україну в ЄС (29.06.2022)

  • Літак із військовою допомогою Україні на аеродромі в польському місті Жешув

    Яку зброю Україна отримує від Заходу

    Черговий літак із військовою допомогою Україні

    Від початку вторгнення Росії в Україну постачання озброєнь Києву здійснили вже понад два десятки держав - від Австралії до США. І йдеться не тільки про амуніцію, стрілецьку та нелетальну зброю, а й про важкі системи та бронетехніку. DW - про деякі з них.

  • Буксирована гаубиця М777

    Яку зброю Україна отримує від Заходу

    Буксирована гаубиця М777

    Розроблену у Великобританії гаубицю калібру 155 міліметрів було взято на озброєння у 2005 році, а її перше бойове застосування відбулося у війні в Афганістані. Може стріляти керованими снарядами, ефективна дальність стрільби сягає 40 кілометрів. В інтенсивному режимі може зробити до п'яти пострілів за хвилину. Вперше про постачання М777 Україні було оголошено 13 квітня.

  • Танк Т-72 чеської армії

    Яку зброю Україна отримує від Заходу

    Танки Т-72

    Наймасовіший танк другого покоління було взято на озброєння в Радянському Союзі у 1973 році. Лише в СРСР та Росії було вироблено понад 30 тисяч цих танків. Різні їхні модифікації випускалися у Югославії, Польщі, Чехословаччині, Індії. Досі використовується арміями чотирьох десятків держав. Від початку війни Україна отримала від Польщі, Словенії та Чехії близько 300 танків Т-72.

  • Реактивна система залпового вогню БМ-21

    Яку зброю Україна отримує від Заходу

    Реактивна система залпового вогню БМ-21

    Взята на озброєння в СРСР у 1963 році й використовується досі. Залп - 40 снарядів, найбільша дальність стрільби - 42 кілометри. РСЗВ стоїть на озброєнні кількох десятків країн Європи, Азії, Африки та Латинської Америки. У квітні 2022 року стало відомо про те, що Польща передала Україні 20 таких систем.

  • Зенітно-ракетний комплекс С-300 Росії в Сирії

    Яку зброю Україна отримує від Заходу

    Зенітно-ракетний комплекс С-300

    Поставлений на бойове чергування в СРСР 1979 року зенітно-ракетний комплекс (ЗРК) С-300 здатний вражати балістичні та аеродинамічні цілі на різних висотах та на дальності до 200 кілометрів. Призначений для захисту великих промислових та адміністративних об'єктів, військових баз та пунктів управління. У квітні про постачання С-300 Україні заявила Словаччина.

  • Літак Eurofighter Typhoon із ракетами Brimstone.

    Яку зброю Україна отримує від Заходу

    Самонавідні ракети класу "повітря-земля" Brimstone

    Розроблені для британських ВПС високотехнологічні ракети Brimstone було взято на озброєння у 2005 році. Активна радіолокаційна головка самонаведення дозволяє з великою точністю вражати цілі, що рухаються, а тандемний принцип устрою бойової частини ефективний проти сучасних типів броні. На фото - британський літак Eurofighter Typhoon із ракетами Brimstone.

  • Самохідна артилерійська установка PzH 2000 під час навчань Бундесверу

    Яку зброю Україна отримує від Заходу

    Самохідна артилерійська установка PzH 2000

    Німецька самохідна артилерійська установка (САУ) PzH 2000 є однією з найсучасніших САУ у світі, що поєднує в собі живучість, мобільність і високу скорострільність. У боєкомплекті 60 снарядів. Дальність стрілянини - до 50 кілометрів. 3 травня газета Die Welt повідомила про готовність ФРН передати Україні сім гаубиць PzH 2000.

  • Реактивна система залпового вогню RM-70 Vampire польської армії

    Яку зброю Україна отримує від Заходу

    Реактивна система залпового вогню RM-70 Vampire

    Модернізований варіант чехословацької версії радянської реактивної системи залпового вогню "Град". Може також використовуватися для дистанційного мінування місцевості. Забезпечена броньованою кабіною для захисту екіпажу та цифровою системою керування вогнем, що дає змогу зменшити час від виявлення цілі до її знищення. Понад 20 таких установок Чехія передала Україні в середині квітня.

  • Буксирована гаубиця FH70 на навчаннях японських сил самооборони

    Яку зброю Україна отримує від Заходу

    Буксирована гаубиця FH70

    Спільний проект ФРН, Великобританії та Італії. У порівнянні з М777 FH70 - застаріла артилерійська система, але завдяки автоматизованому завантаженню снарядів може робити постріли що 10 секунд. Максимальна ефективна дальність стрільби близько 30 кілометрів. Досі перебуває на озброєнні армій Великобританії, Італії, ФРН та інших країн. Про передачу FH70 Україні оголосила Італія.

  • Американський військовий запускає безпілотник Switchblade

    Яку зброю Україна отримує від Заходу

    Бойові безпілотники Switchblade

    Узятий на озброєння у 2012 році баражувальний тактичний боєприпас Switchblade призначений для знищення живої сили та броньованих цілей. США обіцяли передати Україні понад 700 таких дронів. У травні з'явилися перші свідчення використання Switchblade українськими військовими. Крім того, стало відомо про готовність США передати Києву 120 нових тактичних безпілотників Phoenix Ghost.

  • Американські військові в Йорданії поряд із реактивною системою залпового вогню HIMARS

    Яку зброю Україна отримує від Заходу

    Реактивна система залпового вогню HIMARS

    Універсальна артилерійська система на базі автомобіля. Може використовувати шість реактивних снарядів або одну оперативно-тактичну балістичну ракету ATACMS. Також може застосовуватися для запуску зенітних ракет. Використовувалася США в Афганістані та Сирії. Про початок постачання HIMARS в Україну США оголосили 22 квітня.

    Автор: Віталій Кропман


DW.COM

Сто днів повномасштабної війни Росії проти України

Фотохроніка перших ста днів повномасштабної війни в Україні та подій у світі, пов'язаних із воєнним вторгненням Росії.  

Також за темою

NATO Secretary General Jens Stoltenberg speaks during a media conference prior to a NATO summit in Brussels, Monday, June 27, 2022. NATO heads of state will meet for a NATO summit in Madrid beginning on Tuesday, June 28. (AP Photo/Olivier Matthys)

Саміт НАТО і важливі рішення для сходу Європи 28.06.2022

На саміті НАТО в Мадриді планується рішення про збільшення контингенту для стримування Росії. Залишається незрозумілим, чи набудуть членства Швеція та Фінляндія. Повідомляє Бернд Ріґерт.

Dec. 2, 2015 - Brussels, BXL, Belgium - Ukrainian flag seen during a news conference following a NATO Foreign ministers meeting at the North Atlantic Treaty Organization s (NATO) headquarters in Brussels, Belgium on 02.12.2015 by Brussels Belgium PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY - ZUMAw80_ DEC 2 2015 Brussels Bxl Belgium Ukrainian Flag Lakes during a News Conference following a NATO Foreign Minister Meeting AT The North Atlantic Treaty Organization S NATO Headquarters in Brussels Belgium ON 02 12 2015 by Brussels Belgium PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY ZUMAw80_

Саміт НАТО затвердив новий пакет допомоги Україні 29.06.2022

На саміті НАТО ухвалили новий пакет допомоги Україні, який повинен буде допомогти їй перейти на зброю стандартів Альянсу. Він також передбачає надання Києву нелетальної допомоги, наприклад пального.

June 27, 2022, Madrid, Krakow, Spain: NATO Summit official logo is seen on a board two days ahead of the official event in Madrid, Spain on June 27, 2022. (Credit Image: Â© Beata Zawrzel/ZUMA Press Wire

Прощавай, радянська зброє: що у новому пакеті НАТО для України 29.06.2022

Саміт НАТО затвердив новий комплексний пакет допомоги Україні обсягом у кілька сотень мільйонів євро. Він передбачає як короткострокову, так і довгострокову підтримку. DW пояснює деталі нового пакета.

Реклама

Докладно

Spanien | NATO Gipfel in Madrid

Що у новому пакеті допомоги НАТО для України

Саміт НАТО затвердив новий комплексний пакет допомоги Україні обсягом у кілька сотень мільйонів євро.  

У найближче десятиліття з карти ЄС можуть зникнути звичні автозаправки

Країни ЄС погодили заборону нових автівок з ДВЗ з 2035 року

Досягнуті домовленості передбачають значно жорсткіші обмеження щодо кількості шкідливих викидів в атмосферу.  