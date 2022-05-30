Фінляндію та Швецію офіційно запросили до НАТО

НАТО офіційно запросило Швецію та Фінляндію приєднатися до Альянсу, повідомив з саміту в Мадриді кореспондент DW у середу, 29 червня.

"Ми підтверджуємо нашу відданість політиці відчинених дверей НАТО. Сьогодні ми вирішили запросити Фінляндію та Швецію стати членами НАТО і погодилися підписати протоколи про приєднання. Приєднання Фінляндії та Швеції зробить їх безпечнішими, НАТО - сильнішим, а євроатлантичний простір - більш безпечним", - йдеться у комюніке Альянсу.

Перш ніж країни стануть офіційними членами НАТО, мине кілька місяців, зазначає агентство dpa. Згідно з регламентом, протоколи про приєднання мають підписати наступного вівторка, 5 липня. Після цього їх мають ратифікувати усі 30 держав-членів НАТО. За оцінками агентства, це може тривати від шести до восьми місяців.

Туреччина схвалила вступ Фінляндії та Швеції до НАТО

Основною перешкодою на шляху Фінляндії та Швеції до НАТО стала позиція Туреччини. Анкара відмовлялася схвалити заявку двох країн, звинувативши їх у політичній та фінансовій підтримці організацій, визнаних у Туреччині терористичними.

Сторони змогли дійти згоди напередодні. Представники країн підписали спільний меморандум за підсумками переговорів у Мадриді. У канцелярії Реджепа Таїпа Ердогана заявили, що Туреччина отримала від обох країн "те, що хотіла". Гельсінкі та Стокгольм, за повідомленнями турецької сторони, обіцяли "повну співпрацю" у боротьбі з Робітничою партією Курдистану та визнання терористичним угрупуванням руху ісламського проповідування, який Ердоган звинувачує у спробі державного перевороту у 2016 році.

Читайте також: Коментар: Не можна дозволити Туреччині підірвати єдність НАТО

Скандинавські країни також погодилися зняти ембарго на постачання зброї до Туреччини, запровадженого у 2019 році у відповідь на військове втручання у Сирії, повідомила Анкара.

У підписаній угоді йдеться, що три сторони сформують спільний механізм для зміцнення співпраці у боротьбі з тероризмом, а Фінляндія та Швеція "вживатимуть усіх необхідних кроків для подальшого посилення внутрішнього законодавства" з цього питання, повідомило агентство Reuters.

Туреччина вже заявила, що повторить свій запит до Швеції та Фінляндії про екстрадицію 33 людей, яких Анкара вважає терористами. У травні на такий запит країни відповіли відмовою.

Читайте також: Саміт НАТО і важливі рішення для сходу Європи