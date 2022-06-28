Туреччина погодилася на вступ Швеції та Фінляндії до НАТО

Туреччина погодилася на вступ Швеції та Фінляндії до Організації Північноатлантичного договору (НАТО). Про це повідомили у вівторок, 28 червня, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг та офіс президента Фінляндії Саулі Нійністе.

Перед початком саміту НАТО в Мадриді міністри закордонних справ трьох країн підписали меморандум про взаєморозуміння, який "підтверджує підтримку Туреччиною запрошення Фінляндії та Швеції вступити до НАТО на саміті у Мадриді цього тижня", зазначає офіс президента Фінляндії.

Конкретні кроки щодо вступу до НАТО будуть узгоджені союзниками протягом наступних двох днів", наголосили в офісі президента. "Я радий, що цей етап на шляху Фінляндії до членства в НАТО завершено. Тепер я з нетерпінням чекаю на плідні дискусії щодо ролі Фінляндії в НАТО з нашими майбутніми союзниками тут, у Мадриді", - зазначив Нійністе.

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Своєю чергою генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг наголосив, що Туреччина, Фінляндія та Швеція підписали меморандум, який вирішує спірні питання. "У тому числі щодо експорту зброї та боротьби з тероризмом", - цитує генсека агенція Reuters. Столтенберг зазначив, що рішення про вступ Швеції та Фінляндії ухвалять у середу, пише агенція AFP.

Претензії Туреччини щодо Швеції та Фінляндії

Для прийняття нових країн в Альянс необхідно згода усіх 30 його членів. Однак, після того як в середині травня Фінляндія та Швеція оголосили про намір вступити до НАТО, Анкара виступила проти цього. Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган пояснив це "відсутністю у Фінляндії та Швеції чіткої позиції щодо курдів", яких у Туреччині вважають представниками терористичних організацій. Обидві країни, заявив Ердоган, не видають Анкарі тих людей, які нібито мають стосунки з терористами. Турецький лідер вказав на Робітничу партію Курдистану (РПК) та прихильників проповідника Фетхуллаха Гюлена, який нібито причетний до спроби перевороту в Туреччині у 2016 році.

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Також Анкару не влаштовувало, що після початку Туреччиною військової операції проти курдів у Сирії 2019 року Стокгольм та Гельсінкі запровадили санкції на постачання зброї до цієї країни.