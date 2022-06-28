 Туреччина погодилася на вступ Швеції та Фінляндії до НАТО | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 28.06.2022

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Новини

Туреччина погодилася на вступ Швеції та Фінляндії до НАТО

Анкара розблокувала вступ Фінляндії та Швеції до НАТО. Перед офіційним відкриттям саміту НАТО у Мадриді три країни підписали меморандум про взаєморозуміння.

Під час підписання меморандуму про взаєморозуміння

Під час підписання меморандуму про взаєморозуміння

Туреччина погодилася на вступ Швеції та Фінляндії до Організації Північноатлантичного договору (НАТО). Про це повідомили у вівторок, 28 червня, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг та офіс президента Фінляндії Саулі Нійністе.

Перед початком саміту НАТО в Мадриді міністри закордонних справ трьох країн підписали меморандум про взаєморозуміння, який "підтверджує підтримку Туреччиною запрошення Фінляндії та Швеції вступити до НАТО на саміті у Мадриді цього тижня", зазначає офіс президента Фінляндії.

Конкретні кроки щодо вступу до НАТО будуть узгоджені союзниками протягом наступних двох днів", наголосили в офісі президента. "Я радий, що цей етап на шляху Фінляндії до членства в НАТО завершено. Тепер я з нетерпінням чекаю на плідні дискусії щодо ролі Фінляндії в НАТО з нашими майбутніми союзниками тут, у Мадриді", - зазначив Нійністе.

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Своєю чергою генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг наголосив, що Туреччина, Фінляндія та Швеція підписали меморандум, який вирішує спірні питання. "У тому числі щодо експорту зброї та боротьби з тероризмом", - цитує генсека агенція Reuters. Столтенберг зазначив, що рішення про вступ Швеції та Фінляндії ухвалять у середу, пише агенція AFP.

Претензії Туреччини щодо Швеції та Фінляндії

Для прийняття нових країн в Альянс необхідно згода усіх 30 його членів. Однак, після того як в середині травня Фінляндія та Швеція оголосили про намір вступити до НАТО, Анкара виступила проти цього. Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган пояснив це "відсутністю у Фінляндії та Швеції чіткої позиції щодо курдів", яких у Туреччині вважають представниками терористичних організацій. Обидві країни, заявив Ердоган, не видають Анкарі тих людей, які нібито мають стосунки з терористами. Турецький лідер вказав на Робітничу партію Курдистану (РПК) та прихильників проповідника Фетхуллаха Гюлена, який нібито причетний до спроби перевороту в Туреччині у 2016 році. 

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Також Анкару не влаштовувало, що після початку Туреччиною військової операції проти курдів у Сирії 2019 року Стокгольм та Гельсінкі запровадили санкції на постачання зброї до цієї країни.

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