Столтенберг анонсував посилений пакет допомоги НАТО для України

Організація Північноатлантичного договору (НАТО), під час саміту в Мадриді, який пройде 28-30 червня, схвалить посилений Комплексний пакет допомоги для України. Про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг на пресконференції у понеділок, 27 червня.

"На саміті ми погодимо посилений Комплексний пакет допомоги для України, який передбачатиме суттєві постачання в таких сферах, як захищений зв'язок, системи захисту від дронів та пальне. У довгостроковій перспективі ми допоможемо Україні перейти від військової техніки радянських часів до сучасної техніки НАТО", - сказав він.

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Столтенберг також нагадав, що НАТО і союзники надали суттєву підтримку Україні після анексії Криму Росією у 2014 році, включаючи військову та фінансову, а також тренували десятки тисяч українських солдат. "Усе це забезпечує різницю на полі бою", - наголосив він.

Кінець діалогу з РФ

Також генсек НАТО зазначив, що на саміті буде змінено роль Росії у Стратегічній концепції НАТО - Москву розглядатимуть як пряму загрозу. "Росія пішла від партнерства та діалогу, який НАТО намагався налагодити з Росією протягом багатьох років. Вони зробили це не в останню чергу жорстоким вторгненням в Україну, кричущим порушенням не лише міжнародного правила, а й усіх документів та угод, які ми підписали з Росією", - сказав Столтенберг.

Тож змістовного діалогу, за його словами, більше немає "через поведінку Росії, яка обрала протистояння".

Найбільша перебудова оборони НАТО з часів "холодної війни"

На саміті також буде зміцнено передову оборону на сході Альянсу за рахунок збільшення військ, додав Столтенберг. "Збільшимо чисельність наших військ швидкого реагування сил до понад 300 тисяч", - сказав він. Також, за словами генсека, буде збільшено кількість зброї, протиповітряної оборони, посилено командування. Столтенберг назвав це найбільшою перебудовою сил стримування та оборони НАТО з часів холодної війни.

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Також поглиблюватиметься співпраця НАТО з найближчими партнерами, додав він. "Я радий, що Австралія, Японія, Нова Зеландія та Корея вперше приєднаються до нас на нашому саміті. Також візьмуть участь Грузія та Європейський Союз", - сказав Столтенберг. При цьому він пообіцяв нові пакети підтримки для Грузії, Боснії та Герцеговини, Молдови, Мавританії та Тунісу.

Оборона країн Балтії

Після вторгнення в Україну НАТО збільшив свою присутність у Балтійському регіоні, і зараз там налічується понад 40 тисяч військовослужбовців під прямим командуванням НАТО, заявив Столтенберг. "Мета цієї посиленої присутності - надіслати повідомлення про те, що ми готові захищати кожен дюйм союзної території, включаючи, Литву та інші країни Балтії", - заявив він.

Таким чином, за словами Столтенберга, НАТО прагне запобігти нападу Росії чи будь-якого іншого потенційного супротивника на країну-союзницю НАТО. "Я впевнений, що Москва, президент Путін, розуміє наші гарантії колективної безпеки, розуміє наслідки нападу на країну-союзницю по НАТО", - наголосив він.

Раніше у відповідь на заборону Литвою залізничного транзиту низки товарів до Калінінградської області РФ пообіцяла "дії із захисту своїх інтересів". У Вільнюсі не виключають "гібридних операцій" із боку Москви.