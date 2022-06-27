Столтенберг анонсував посилений пакет допомоги НАТО для України

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Під час саміту в Мадриді НАТО схвалить посилений пакет допомоги для України. За словами генсека Альянсу Єнса Столтенберга, буде передбачено повний перехід ЗСУ до техніки та озброєння за стандартами НАТО.
Організація Північноатлантичного договору (НАТО), під час саміту в Мадриді, який пройде 28-30 червня, схвалить посилений Комплексний пакет допомоги для України. Про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг на пресконференції у понеділок, 27 червня.
"На саміті ми погодимо посилений Комплексний пакет допомоги для України, який передбачатиме суттєві постачання в таких сферах, як захищений зв'язок, системи захисту від дронів та пальне. У довгостроковій перспективі ми допоможемо Україні перейти від військової техніки радянських часів до сучасної техніки НАТО", - сказав він.
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Столтенберг також нагадав, що НАТО і союзники надали суттєву підтримку Україні після анексії Криму Росією у 2014 році, включаючи військову та фінансову, а також тренували десятки тисяч українських солдат. "Усе це забезпечує різницю на полі бою", - наголосив він.
Також генсек НАТО зазначив, що на саміті буде змінено роль Росії у Стратегічній концепції НАТО - Москву розглядатимуть як пряму загрозу. "Росія пішла від партнерства та діалогу, який НАТО намагався налагодити з Росією протягом багатьох років. Вони зробили це не в останню чергу жорстоким вторгненням в Україну, кричущим порушенням не лише міжнародного правила, а й усіх документів та угод, які ми підписали з Росією", - сказав Столтенберг.
Тож змістовного діалогу, за його словами, більше немає "через поведінку Росії, яка обрала протистояння".
На саміті також буде зміцнено передову оборону на сході Альянсу за рахунок збільшення військ, додав Столтенберг. "Збільшимо чисельність наших військ швидкого реагування сил до понад 300 тисяч", - сказав він. Також, за словами генсека, буде збільшено кількість зброї, протиповітряної оборони, посилено командування. Столтенберг назвав це найбільшою перебудовою сил стримування та оборони НАТО з часів холодної війни.
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Також поглиблюватиметься співпраця НАТО з найближчими партнерами, додав він. "Я радий, що Австралія, Японія, Нова Зеландія та Корея вперше приєднаються до нас на нашому саміті. Також візьмуть участь Грузія та Європейський Союз", - сказав Столтенберг. При цьому він пообіцяв нові пакети підтримки для Грузії, Боснії та Герцеговини, Молдови, Мавританії та Тунісу.
Після вторгнення в Україну НАТО збільшив свою присутність у Балтійському регіоні, і зараз там налічується понад 40 тисяч військовослужбовців під прямим командуванням НАТО, заявив Столтенберг. "Мета цієї посиленої присутності - надіслати повідомлення про те, що ми готові захищати кожен дюйм союзної території, включаючи, Литву та інші країни Балтії", - заявив він.
Таким чином, за словами Столтенберга, НАТО прагне запобігти нападу Росії чи будь-якого іншого потенційного супротивника на країну-союзницю НАТО. "Я впевнений, що Москва, президент Путін, розуміє наші гарантії колективної безпеки, розуміє наслідки нападу на країну-союзницю по НАТО", - наголосив він.
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