Європа не може себе захистити без США - глава МЗС Польщі

Європа не здатна захистити себе без участі США, і нинішня безпекова криза на континенті це підтверджує, вважає міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау. "Польща розцінює залучення Сполучених Штатів до європейської безпеки як фундаментальну умову для миру в Європі", - наголосив Рау у вівторок, 21 червня, на зустрічі з послами Польщі, інформує агентство AP з посиланням на польське державне агентство новин PAP.

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"Нинішня криза чітко демонструє, що без Сполучених Штатів Європа не може себе захистити", - зауважив Рау. При цьому польський міністр висловив переконання, що США не повинні брати на себе "усю відповідальність", натомість європейські союзники Вашингтона повинні брати на себе частину функцій із гарантування безпеки на континенті.

На його думку, саме лідерство СШУ у НАТО було ключовим для ухвалення рішення щодо "швидкої та ефективної адаптації до російської загрози у 2016 році". Тоді НАТО ухвалило рішення щодо збільшення присутності на своєму східному кордоні після анексії Криму Росією та підтримки нею проросійських бойовиків на Донбасі, нагадує AP.

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