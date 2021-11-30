 Росія та Китай: на чому зосередиться нова стратегічна концепція НАТО | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 30.11.2021

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Новини

Росія та Китай: на чому зосередиться нова стратегічна концепція НАТО

Генсек НАТО Єнс Столтенберг представив п'ять елементів, які, на його думку, мають стати основою для стратегічної концепції Альянсу на нинішнє десятиліття. Затвердити її планують в Мадриді у 2022 році.

НАТО

Чинну стратегічну концепцію НАТО затвердили ще в 2010 році

Нова стратегічна концепція НАТО повинна зосередитися зокрема на викликах з боку Росії та Китаю. На це вказав генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг, представляючи п'ять елементів майбутньої концепції під час виступу в Ризі у вівторок, 30 листопада, повідомляє кореспондент DW.

"Поряд із Вашингтонським (або Північноатлантичним. - Ред.) договором, стратегічна концепція НАТО є найважливішим керівним документом", - зазначив Столтенберг. Він нагадав, що чинну концепцію затвердили ще 2010 року, і в ній йдеться, що "Євроатлантичний регіон перебуває в стані миру". Росію у документі називають стратегічним партнером, а Китай взагалі не згадується.

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"Але сьогодні наш мир і безпека не гарантовані. Російський режим агресивний за кордоном і репресивний всередині країни. А нарощування ним військ поблизу кордонів України викликає занепокоєння. Водночас Комуністична партія Китаю використовує свою економічну та військову міць для примусу інших країн і контролю за своїм народом", - заявив Столтенберг.

П'ять елементів нової стратегічної концепції НАТО

На думку Столтенберга, першим елементом нової стратегічної концепції повинен стати захист цінностей. "НАТО створили, щоб захищати демократію, свободу та верховенство права. Ці цінності визначають, ким ми є. І вони не факультативні", - пояснив генсек, зауваживши, що на ці цінності здійснюється "тиск" як авторитарними режимами, так і політичними силами, котрі не поважають демократію.

Другий елемент - укріплення військової потужності. Столтенберг вказав на такі загрози: кібератаки, тероризм і поширення ядерної зброї. При цьому він наголосив, що для забезпечення безпеки недостатньо мати сильні збройні сили. "Нам потрібне й сильне суспільство. І це мій третій пункт", - сказав генсек. 

По-четверте, НАТО повинне стати глобальною організацією, наголосив Столтенберг. За його словами, нових членів у Альянсі з регіонів за межами Північної Америки та Європи не буде. "Але наш регіон стикається з глобальними викликами безпеки", - зауважив він. Серед прикладів Столтенберг назвав "агресивні дії у космосі", гіперзвукові бойові блоки на міжконтинентальних ракетах і зміни клімату. Відповіддю Альянсу має стати посилення співпраці з партнерами, такими як Австралія, Нова Зеландія, Південна Корея та Японія, уточнив генсек.

П'ятий елемент, за словами Столтенберга, - це укріплення НАТО як інституції. При цьому генсек Альянсу зауважив, що не знає, якою саме буде нова стратегічна концепція, адже ухвалюватимуть її 30 держав-членів НАТО на саміті в Мадриді у 2022 році.

Нагадаємо, що головною темою засідання глав МЗС країн НАТО 30 листопада та 1 грудня у Ризі стане нарощування Росією військової присутності біля кордонів України.

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