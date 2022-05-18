Туреччина заблокувала переговори про вступ Фінляндії та Швеції до НАТО

Туреччина заблокувала початок переговорів про вступ Фінляндії та Швеції до НАТО, повідомляють у середу, 18 травня, інформагентство dpa та видання The Financial Times з посиланням на власні джерела в Альянсі.

Північноатлантичній раді через протидію з боку Анкари не вдалося, як було заплановано, ухвалити відповідне рішення, необхідне для початку процесу прийому двох країн до лав організації. "Туреччина заблокувала початкове рішення НАТО щодо розгляду заявок Фінляндії та Швеції на приєднання до військового альянсу", - пише The Financial Times. Згідно з джерелом видання, постпреди країн НАТО в середу провели зустріч, щоб одразу розпочати переговори щодо вступу цих двох країн до НАТО, проте "заперечення з боку Анкари зірвали голосування".

Газета припускає, що через опір збоку Анкари НАТО, ймовірно, не зможе узгодити перший етап розгляду заявок Фінляндії та Швеції протягом одного-двох тижнів, як спершу планував генсек Альянсу Єнс Столтенберг.

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Заплановані зустрічі з високопосадовцями США

Президент Фінляндії Саулі Нійністе та глава уряду Швеції Магдалена Андерссон у четвер, 19 травня, зустрінуться з президентом США Джо Байденом, щоб заручитися його підтримкою та спробувати подолати опір Анкари.

У середу міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу має зустріч у Нью-Йорку із держсекретарем США Ентоні Блінкеном. Очікують, що під час зустрічі може обговорюватися питання постачання Туреччині винищувачів F-16 із США. Ця угода викликає політичні суперечки у Вашингтоні, зазначає агентство dpa.

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Опір Туреччини

Вступ нових членів до альянсу має бути одностайно схвалено всіма країнами-членами НАТО. У Туреччині своє ставлення пояснюють відсутністю у Швеції та Фінляндії чіткої позиції з питання курдських бойовиків, а також із запровадженням санкцій проти Туреччини.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган закликав союзників з НАТО врахувати вимоги Туреччини щодо "забезпечення національної безпеки країни", серед яких - екстрадиція зі Швеції та Фінляндії 30 людей, яких Анкара звинувачує у тероризмі, нагадує The Financial Times.