Швеція готова направити в Україну військових для тренування ЗСУ

Міністр оборони Швеції Петер Гульквіст допустив направлення шведських військових в Україну в рамках навчальної місії під керівництвом Європейського Союзу. Про це свідчить його інтерв'ю шведському радіо Sveriges Radio (SR) від 16 листопада, в якому він повідомив, що підтримує пропозицію країн Балтії щодо військової навчальної місії ЄС в Україні.

"Ми вважаємо це дуже важливим для позначення цілей ЄС щодо сприяння безпеці та суверенітету України. Нині вся увага прикута до Польщі і до ситуації на кордоні, а це може означати, що Україна трохи в тіні. Україна завжди актуальна, наша солідарність завжди має бути дуже чіткою", - сказав він.

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Відповідна пропозиція надійшла в ЄС через ескалацію ситуації біля українських кордонів. За даними агенції dpa, під час обговорення цієї ідеї Швеція підтримала можливе розгортання військової навчальної місії в Україні. Як зазначила агентстсву пресслужба Гульквіста, місії з військової підготовки можуть допомогти країнам, які борються зі складними безпековими ситуаціями.

Можлива ескалація?

Напередодні ЄС та Організація Північноатлантичного договору (НАТО) висловили стурбованість через збільшення чисельності російських військ біля кордону з Україною. Міністри закордонних справ Німеччини та Франції також попередили Росію про серйозні наслідки потенційного вторгнення в Україну.

Державний секретар США Ентоні Блінкен вважає, що ситуацією з мігрантами Білорусь прагне відвернути увагу від дій РФ на кордоні з Україною. Нагадаємо, на тлі стягнення російських військ до українського кордону розвідка західних країн припускає, що цієї зими існує висока ймовірність дестабілізації ситуації в Україні Росією .