 Швеція готова направити в Україну військових для тренування ЗСУ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 17.11.2021

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Новини

Швеція готова направити в Україну військових для тренування ЗСУ

Міністр оборони Швеції заявив, що держава готова підтримати пропозиції країн Балтії щодо навчальної місії військових України під керівництвом Євросоюзу.

Міністр оборони Швеції Петер Гульквіст

Міністр оборони Швеції Петер Гульквіст

Міністр оборони Швеції Петер Гульквіст допустив направлення шведських військових в Україну в рамках навчальної місії під керівництвом Європейського Союзу. Про це свідчить його інтерв'ю шведському радіо Sveriges Radio (SR) від 16 листопада, в якому він повідомив, що підтримує пропозицію країн Балтії щодо військової навчальної місії ЄС в Україні.

"Ми вважаємо це дуже важливим для позначення цілей ЄС щодо сприяння безпеці та суверенітету України. Нині вся увага прикута до Польщі і до ситуації на кордоні, а це може означати, що Україна трохи в тіні. Україна завжди актуальна, наша солідарність завжди має бути дуже чіткою", - сказав він.

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Відповідна пропозиція надійшла в ЄС через ескалацію ситуації біля українських кордонів. За даними агенції dpa, під час обговорення цієї ідеї Швеція підтримала можливе розгортання військової навчальної місії в Україні. Як зазначила агентстсву пресслужба Гульквіста, місії з військової підготовки можуть допомогти країнам, які борються зі складними безпековими ситуаціями.

Можлива ескалація?

Напередодні ЄС та Організація Північноатлантичного договору (НАТО) висловили стурбованість через збільшення чисельності російських військ біля кордону з Україною. Міністри закордонних справ Німеччини та Франції також попередили Росію про серйозні наслідки потенційного вторгнення в Україну.

Державний секретар США Ентоні Блінкен вважає, що ситуацією з мігрантами Білорусь прагне відвернути увагу від дій РФ на кордоні з Україною. Нагадаємо, на тлі стягнення російських військ до українського кордону розвідка західних країн припускає, що цієї зими існує висока ймовірність дестабілізації ситуації в Україні Росією . 

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