Конференція в Копенгагені: для України зібрали 1,5 мільярда євро

У столиці Данії Копенгагені в четвер, 11 серпня, відбулася Конференція північноєвропейських союзників на рівні міністрів оборони. Учасники погодилися виділити 1,5 мільярда євро на військову допомогу Україні, повідомило міноборони Данії у Twitter.

"Сьогодні у Копенгагені було оголошено 1,5 мільярда євро. 26 країн погодилися підтримати подовження військової допомоги Україні. Їхня боротьба - наша боротьба", - йдеться у повідомленні.

Згідно з підсумковою декларацією конференції, учасники обговорили питання щодо сприяння постійному довгостроковому фінансуванню України, збільшення виробництва озброєнь, у тому числі артилерійських, і боєприпасів. Також йшлося про посилення підготовки українських військових та допомогу в розмінуванні.

Крім того, у декларації зазначається, що учасники конференції погодилися подовжити та збільшити фінансування військової допомоги Україні. Наступну зустріч заплановано провести у вересні дистанційно.

Резніков:Багато інформації під грифом "таємно"

Участь у конференції взяв і міністр оборони України Олексій Резніков. У коментарі журналістам він сказав, що задоволений результатами зустрічі. "Багато інформації під грифом "таємно", і тому я не можу говорити публічно про неї. Але ми досягли чітких ініціатив та зобов’язань щодо розмінування. Ми погодилися щодо діяльності у середньо- та довгостроковій перспективах. Ці перспективи також стосуються виробництва озброєння", - цитує Резнікова агентство "Укрінформ".

Читайте також: Прощавай, радянська зброє: що у новому пакеті НАТО для України

Він також повідомив, що під час конференції Україна передала партнерам список того, чого потребує для оборони. На основі списку партнери вирішуватимуть, хто готовий постачати в Україну, використовуючи кошти акумульовані для України під час зустрічі у Копенгагені, зазначив Резніков.

Також, за словами українського урядовця, під час зустрічі "не обговорювалося нове озброєння". "Тому що нове озброєння - це платформа "Рамштайн", або двостороннє обговорення, між мною та моїми колегами-міністрами. Тут (на зустрічі у Копенгагені - Ред.) ми обговорювали, як забезпечити стійкість та тривалість у продовженні підтримки України", - зауважив Резніков.

Виступ Зеленського

Президент України Володимир Зеленський на конференції у Копенгагені зазначив, що Європа може опинитися під загрозою нової ядерної катастрофи через те, що Росія свідомо використовує Запорізьку атомну електростанцію (ЗАЕС) для терору. "За роки роботи цієї станції не було жодного інциденту, який поставив би під загрозу безпеку українців чи всіх європейців. Але тепер російська окупаційна армія використовує Запорізьку атомну станцію для терору та збройних провокацій", - сказав він під час виступу відеозв'язком.

Читайте також: Зеленський дорікнув Заходу загибеллю українців під час війни

Росія, за словами Зеленського, стала державою-терористом, і фактично тримає в заручниках атомні станції та шантажує всіх імовірною катастрофою. Він наголосив на необхідності посилення санкції проти Росії, "Росатома" і всієї російської атомної галузі. "Потрібен постійний політичний тиск на Росію, щоб збільшувати кількість країн - учасниць антивоєнної коаліції та зменшувати коло тих, хто хоча б якось готовий допомагати Росії за цих обставин", - зазначив він.

Нагадаємо, за даними "Енергоатому", 11 серпня Росія знову атакувала Запорізьку атомну електростанцію, що розташована на тимчасово окупованій росіянами території України.