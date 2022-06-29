 Прощавай, радянська зброє: що у новому пакеті НАТО для України | Політичні новини з Європи: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 29.06.2022

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Європа

Прощавай, радянська зброє: що у новому пакеті НАТО для України

Саміт НАТО затвердив новий комплексний пакет допомоги Україні обсягом у кілька сотень мільйонів євро. Він передбачає як короткострокову, так і довгострокову підтримку. DW пояснює деталі нового пакета.

Spanien | NATO Gipfel in Madrid

НАТО розширить свою підтримку України - лідери 30 держав Організації Північноатлантичного договору на своєму саміті в Мадриді у середу, 29 червня, погодили новий комплексний пакет допомоги Україні. "Сьогодні лідери погодилися посилити нашу підтримку, схваливши комплексний пакет допомоги Україні", - повідомив генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг.

"Ми продовжимо та ще посилимо політичну та практичну підтримку нашого близького партнера України, яка продовжує захищати свій суверенітет і територіальну цілісність від російської агресії", - зазначається у декларації мадридського саміту НАТО. "Це прискорить постачання нелетального оборонного обладнання, посилить кібербезпеку та стійкість України, а також підтримає модернізацію її оборонного сектора", - додається у документі.

Чим НАТО зараз підтримує Україну

Альянс почав активно надавати Україні підтримку після 2014 року через трастові фонди. На саміті 2016 року вперше затвердили комплексний пакет допомоги Києву. Коли Росія розв'язала широкомасштабну війну проти України 24 лютого, то НАТО активізувало цю допомогу. З того часу Альянс передавав Києву пальне, аптечки та медикаменти, засоби індивідуального захисту від хімічних, біологічних і радіоактивних загроз.

Цю підтримку будуть розширювати. Столтенберг повідомив, що за новим пакетом планують надавати Україні також обладнання для захищеного зв'язку, бронежилети, пристрої для розмінування, а також "сотні переносних систем протидії дронам".

У НАТО наголошують, що надають Україні виключно нелетальну допомогу. Летальну зброю постачають Києву лише держави Альянсу у двосторонньому чи багатосторонньому порядку. З новим пакетом цей розподіл ролей не зміниться жодним чином, адже НАТО старанно уникає будь-чого, що могло би втягнути Альянс у конфлікт з Росією.

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Пакет допомоги Україні - сигнал Росії з боку НАТО

Новий комплексний пакет допомоги в НАТО розглядають також як "чіткий і очевидний" сигнал того, що партнерство Альянсу з Україною є важливим і довготривалим. "Пакет справді задуманий, аби продемонструвати непохитну довготривалу відданість Україні як зараз, так і на багато років уперед. Це цілковито критично важливо для нас, щоб ніхто - ні український народ, ні українська влада, ні Російська Федерація, ні жодних з наших партнерів - не сумнівався у нашій непохитній відданості Україні", - зазначило джерело DW у НАТО.

Під час саміту НАТО у Мадриді Єнс Столтенберг повідомив про ухвалення комплексного пакету допомоги Україні

Під час саміту НАТО у Мадриді Єнс Столтенберг повідомив про ухвалення комплексного пакету допомоги Україні

У Києві задоволені новим пакетом. До Мадрида на саміт приїхав заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовква. "На сьогодні у питанні таких постачань НАТО робить те, що може. Я можу вам підтвердити: так, це відповідає нашим очікуванням. Звичайно, як і у питанні постачання озброєння, ми хотіли би більше та швидше. Але над цим ми працюємо", - зазначив Жовква.

Скільки грошей НАТО спрямує на пакет підтримки України?

Очікується, що країни Альянсу спрямують на новий пакет підтримки кілька сотень мільйонів євро. Точну цифру поки що назвати не можуть, адже частину проєктів лише готують. За даними джерела DW в НАТО, на допомогу Україні після 24 лютого вже виділили 22 мільйони євро - допомогу на цю суму або вже доставили, або вона в процесі доставлення. Ще 40 мільйонів євро вже затвердили, тепер справа за передачею цієї допомоги.

Новий пакет передбачає проєкти ще на 330 мільйонів євро - їх саме готують. Гроші на них надійдуть через трастовий фонд.

НАТО допоможе Україні перейти на зброю західного стандарту

На додачу до цієї нелетальної допомоги новий пакет передбачає і довгострокову частину. Потреба в ній зумовлена тим, що як в Україні, так і в країнах Альянсу з перебігом війни дедалі менше залишається зброї радянського зразка. І з новими поставками у Збройних сил України (ЗСУ) все більше озброєнь натівських стандартів. Тож у довгостроковій перспективі в НАТО допоможуть Києву остаточно завершити перехід на нову зброю.

Задля цього Альянс разом з українською владою розробить дорожню карту для досягнення оперативної сумісності між ЗСУ та арміями країн НАТО. "Ми ставимо за мету підтримати Україну в розробці дорожньої карти переходу з теперішньої, радянської озброєння і техніки на сучасне західне. Це точно буде довгострокова справа", - заявив чиновник НАТО. Скільки часу знадобиться на завершення переходу? "Це буде багаторічний процес. Ми оцінюємо, що це процес тривалістю між п'ятьма та шістьма роками щонайменше", - відповідає джерело DW.

Паралельно з переходом на зброю натівських стандартів реалізовуватиметься ще один проєкт. Він стосується українського військово-промислового комплексу. Як відомо, українські технології переважно були подальшим розвитком радянської зброї. Поступово змінюватиметься й це. "Ми також думаємо, що Україна ділитиметься з нами уроками, вивченими під час боїв з Росією. І ми працюватимемо з Україною над трансформацією її оборонної промисловості", - зазначив чиновник Альянсу.

Ці обидва проєкти - дорожньої карти з оперативної сумісності та з трансформації виробництва зброї - повинні розробити до кінця року.

  • Літак із військовою допомогою Україні на аеродромі в польському місті Жешув

    Яку зброю Україна отримує від Заходу

    Черговий літак із військовою допомогою Україні

    Від початку вторгнення Росії в Україну постачання озброєнь Києву здійснили вже понад два десятки держав - від Австралії до США. І йдеться не тільки про амуніцію, стрілецьку та нелетальну зброю, а й про важкі системи та бронетехніку. DW - про деякі з них.

  • Буксирована гаубиця М777

    Яку зброю Україна отримує від Заходу

    Буксирована гаубиця М777

    Розроблену у Великобританії гаубицю калібру 155 міліметрів було взято на озброєння у 2005 році, а її перше бойове застосування відбулося у війні в Афганістані. Може стріляти керованими снарядами, ефективна дальність стрільби сягає 40 кілометрів. В інтенсивному режимі може зробити до п'яти пострілів за хвилину. Вперше про постачання М777 Україні було оголошено 13 квітня.

  • Танк Т-72 чеської армії

    Яку зброю Україна отримує від Заходу

    Танки Т-72

    Наймасовіший танк другого покоління було взято на озброєння в Радянському Союзі у 1973 році. Лише в СРСР та Росії було вироблено понад 30 тисяч цих танків. Різні їхні модифікації випускалися у Югославії, Польщі, Чехословаччині, Індії. Досі використовується арміями чотирьох десятків держав. Від початку війни Україна отримала від Польщі, Словенії та Чехії близько 300 танків Т-72.

  • Реактивна система залпового вогню БМ-21

    Яку зброю Україна отримує від Заходу

    Реактивна система залпового вогню БМ-21

    Взята на озброєння в СРСР у 1963 році й використовується досі. Залп - 40 снарядів, найбільша дальність стрільби - 42 кілометри. РСЗВ стоїть на озброєнні кількох десятків країн Європи, Азії, Африки та Латинської Америки. У квітні 2022 року стало відомо про те, що Польща передала Україні 20 таких систем.

  • Зенітно-ракетний комплекс С-300 Росії в Сирії

    Яку зброю Україна отримує від Заходу

    Зенітно-ракетний комплекс С-300

    Поставлений на бойове чергування в СРСР 1979 року зенітно-ракетний комплекс (ЗРК) С-300 здатний вражати балістичні та аеродинамічні цілі на різних висотах та на дальності до 200 кілометрів. Призначений для захисту великих промислових та адміністративних об'єктів, військових баз та пунктів управління. У квітні про постачання С-300 Україні заявила Словаччина.

  • Літак Eurofighter Typhoon із ракетами Brimstone.

    Яку зброю Україна отримує від Заходу

    Самонавідні ракети класу "повітря-земля" Brimstone

    Розроблені для британських ВПС високотехнологічні ракети Brimstone було взято на озброєння у 2005 році. Активна радіолокаційна головка самонаведення дозволяє з великою точністю вражати цілі, що рухаються, а тандемний принцип устрою бойової частини ефективний проти сучасних типів броні. На фото - британський літак Eurofighter Typhoon із ракетами Brimstone.

  • Самохідна артилерійська установка PzH 2000 під час навчань Бундесверу

    Яку зброю Україна отримує від Заходу

    Самохідна артилерійська установка PzH 2000

    Німецька самохідна артилерійська установка (САУ) PzH 2000 є однією з найсучасніших САУ у світі, що поєднує в собі живучість, мобільність і високу скорострільність. У боєкомплекті 60 снарядів. Дальність стрілянини - до 50 кілометрів. 3 травня газета Die Welt повідомила про готовність ФРН передати Україні сім гаубиць PzH 2000.

  • Реактивна система залпового вогню RM-70 Vampire польської армії

    Яку зброю Україна отримує від Заходу

    Реактивна система залпового вогню RM-70 Vampire

    Модернізований варіант чехословацької версії радянської реактивної системи залпового вогню "Град". Може також використовуватися для дистанційного мінування місцевості. Забезпечена броньованою кабіною для захисту екіпажу та цифровою системою керування вогнем, що дає змогу зменшити час від виявлення цілі до її знищення. Понад 20 таких установок Чехія передала Україні в середині квітня.

  • Буксирована гаубиця FH70 на навчаннях японських сил самооборони

    Яку зброю Україна отримує від Заходу

    Буксирована гаубиця FH70

    Спільний проект ФРН, Великобританії та Італії. У порівнянні з М777 FH70 - застаріла артилерійська система, але завдяки автоматизованому завантаженню снарядів може робити постріли що 10 секунд. Максимальна ефективна дальність стрільби близько 30 кілометрів. Досі перебуває на озброєнні армій Великобританії, Італії, ФРН та інших країн. Про передачу FH70 Україні оголосила Італія.

  • Американський військовий запускає безпілотник Switchblade

    Яку зброю Україна отримує від Заходу

    Бойові безпілотники Switchblade

    Узятий на озброєння у 2012 році баражувальний тактичний боєприпас Switchblade призначений для знищення живої сили та броньованих цілей. США обіцяли передати Україні понад 700 таких дронів. У травні з'явилися перші свідчення використання Switchblade українськими військовими. Крім того, стало відомо про готовність США передати Києву 120 нових тактичних безпілотників Phoenix Ghost.

  • Американські військові в Йорданії поряд із реактивною системою залпового вогню HIMARS

    Яку зброю Україна отримує від Заходу

    Реактивна система залпового вогню HIMARS

    Універсальна артилерійська система на базі автомобіля. Може використовувати шість реактивних снарядів або одну оперативно-тактичну балістичну ракету ATACMS. Також може застосовуватися для запуску зенітних ракет. Використовувалася США в Афганістані та Сирії. Про початок постачання HIMARS в Україну США оголосили 22 квітня.

    Автор: Віталій Кропман


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Докладно

Spanien | NATO Gipfel in Madrid

Що у новому пакеті допомоги НАТО для України

Саміт НАТО затвердив новий комплексний пакет допомоги Україні обсягом у кілька сотень мільйонів євро.  

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