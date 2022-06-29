Прощавай, радянська зброє: що у новому пакеті НАТО для України

НАТО розширить свою підтримку України - лідери 30 держав Організації Північноатлантичного договору на своєму саміті в Мадриді у середу, 29 червня, погодили новий комплексний пакет допомоги Україні. "Сьогодні лідери погодилися посилити нашу підтримку, схваливши комплексний пакет допомоги Україні", - повідомив генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг.

"Ми продовжимо та ще посилимо політичну та практичну підтримку нашого близького партнера України, яка продовжує захищати свій суверенітет і територіальну цілісність від російської агресії", - зазначається у декларації мадридського саміту НАТО. "Це прискорить постачання нелетального оборонного обладнання, посилить кібербезпеку та стійкість України, а також підтримає модернізацію її оборонного сектора", - додається у документі.

Чим НАТО зараз підтримує Україну

Альянс почав активно надавати Україні підтримку після 2014 року через трастові фонди. На саміті 2016 року вперше затвердили комплексний пакет допомоги Києву. Коли Росія розв'язала широкомасштабну війну проти України 24 лютого, то НАТО активізувало цю допомогу. З того часу Альянс передавав Києву пальне, аптечки та медикаменти, засоби індивідуального захисту від хімічних, біологічних і радіоактивних загроз.

Цю підтримку будуть розширювати. Столтенберг повідомив, що за новим пакетом планують надавати Україні також обладнання для захищеного зв'язку, бронежилети, пристрої для розмінування, а також "сотні переносних систем протидії дронам".

У НАТО наголошують, що надають Україні виключно нелетальну допомогу. Летальну зброю постачають Києву лише держави Альянсу у двосторонньому чи багатосторонньому порядку. З новим пакетом цей розподіл ролей не зміниться жодним чином, адже НАТО старанно уникає будь-чого, що могло би втягнути Альянс у конфлікт з Росією.

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Пакет допомоги Україні - сигнал Росії з боку НАТО

Новий комплексний пакет допомоги в НАТО розглядають також як "чіткий і очевидний" сигнал того, що партнерство Альянсу з Україною є важливим і довготривалим. "Пакет справді задуманий, аби продемонструвати непохитну довготривалу відданість Україні як зараз, так і на багато років уперед. Це цілковито критично важливо для нас, щоб ніхто - ні український народ, ні українська влада, ні Російська Федерація, ні жодних з наших партнерів - не сумнівався у нашій непохитній відданості Україні", - зазначило джерело DW у НАТО.

Під час саміту НАТО у Мадриді Єнс Столтенберг повідомив про ухвалення комплексного пакету допомоги Україні

У Києві задоволені новим пакетом. До Мадрида на саміт приїхав заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовква. "На сьогодні у питанні таких постачань НАТО робить те, що може. Я можу вам підтвердити: так, це відповідає нашим очікуванням. Звичайно, як і у питанні постачання озброєння, ми хотіли би більше та швидше. Але над цим ми працюємо", - зазначив Жовква.

Скільки грошей НАТО спрямує на пакет підтримки України?

Очікується, що країни Альянсу спрямують на новий пакет підтримки кілька сотень мільйонів євро. Точну цифру поки що назвати не можуть, адже частину проєктів лише готують. За даними джерела DW в НАТО, на допомогу Україні після 24 лютого вже виділили 22 мільйони євро - допомогу на цю суму або вже доставили, або вона в процесі доставлення. Ще 40 мільйонів євро вже затвердили, тепер справа за передачею цієї допомоги.

Новий пакет передбачає проєкти ще на 330 мільйонів євро - їх саме готують. Гроші на них надійдуть через трастовий фонд.

НАТО допоможе Україні перейти на зброю західного стандарту

На додачу до цієї нелетальної допомоги новий пакет передбачає і довгострокову частину. Потреба в ній зумовлена тим, що як в Україні, так і в країнах Альянсу з перебігом війни дедалі менше залишається зброї радянського зразка. І з новими поставками у Збройних сил України (ЗСУ) все більше озброєнь натівських стандартів. Тож у довгостроковій перспективі в НАТО допоможуть Києву остаточно завершити перехід на нову зброю.

Задля цього Альянс разом з українською владою розробить дорожню карту для досягнення оперативної сумісності між ЗСУ та арміями країн НАТО. "Ми ставимо за мету підтримати Україну в розробці дорожньої карти переходу з теперішньої, радянської озброєння і техніки на сучасне західне. Це точно буде довгострокова справа", - заявив чиновник НАТО. Скільки часу знадобиться на завершення переходу? "Це буде багаторічний процес. Ми оцінюємо, що це процес тривалістю між п'ятьма та шістьма роками щонайменше", - відповідає джерело DW.

Паралельно з переходом на зброю натівських стандартів реалізовуватиметься ще один проєкт. Він стосується українського військово-промислового комплексу. Як відомо, українські технології переважно були подальшим розвитком радянської зброї. Поступово змінюватиметься й це. "Ми також думаємо, що Україна ділитиметься з нами уроками, вивченими під час боїв з Росією. І ми працюватимемо з Україною над трансформацією її оборонної промисловості", - зазначив чиновник Альянсу.

Ці обидва проєкти - дорожньої карти з оперативної сумісності та з трансформації виробництва зброї - повинні розробити до кінця року.