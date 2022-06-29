Саміт НАТО затвердив новий пакет допомоги Україні

Глави держав і урядів країн Організації Північноатлантичного договору затвердили на саміті НАТО в Мадриді новий пакет допомоги Україні. Про це за підсумками першого робочого засідання в середу, 29 червня, повідомив генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг, передає кореспондент DW.

"Сьогодні лідери погодилися посилити нашу підтримку, схваливши всеохоплюючий пакет допомоги Україні", - заявив Столтенберг.

Цей пакет передбачає підтримку України двох типів. Перший - надання нелетальної допомоги у короткостроковій перспективі. Йдеться про пальне, аптечки. Як зазначив Столтенберг, йтиметься також про системи боротьби з дронами та обладнання для безпечного зв'язку. Другий тип розрахований на довготривалу перспективу: в Альянсі хочуть допомогти Україні перейти на зброю та обладнання стандартів НАТО зі зброї радянського зразка.

За інформацією джерела DW у НАТО, новий пакет складатиме кілька сотень мільйонів євро. Проєкти допомоги переходу України на зброю стандартів Альянсу планують підготувати у співпраці з представниками української влади до кінця року.