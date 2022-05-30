 У Мадриді розпочався ″історичний і транформаційний″ саміт НАТО | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 29.06.2022

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Новини

У Мадриді розпочався "історичний і транформаційний" саміт НАТО

Лідери країн НАТО на своєму саміті заслухають звернення Зеленського та ухвалять пакет допомоги Україні. Також Альянс планує визнати Росію найбільшою загрозою його безпеці.

Єнс Столтенберг

Єнс Столтенберг

У Мадриді стартує саміт Організації Північноатлантичного договору, який генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг назвав "історичним і транформаційним". Про це він заявив перед початком саміту в середу, 29 червня, повідомляє кореспондент DW.

Перше робоче засідання Північноатлантичної Ради на рівні глав держав і урядів відбудеться у першій половині дня середи. На ньому відеозв'язком зі зверненням візьме участь президент України Володимир Зеленський. У самому обговоренні він не братиме участі. Очікується, що Альянс ухвалить новий пакет підтримки України, який допоможе Збройним силам України перейти на зброю стандартів НАТО.

"Це буде трансформаційний саміт, бо ми ухвалимо історичні рішення. Ми погодимо нову стратегічну концепцію нашого Альянсу, яка стане планом, як НАТО йти в майбутнє у більш конкурентному та небезпечному світі, як захищати усі свої держави-члени та майже один мільярд громадян", - заявив Столтенберг. Він очікує, що ця концепція визнає Росію як "найбільш значущу та пряму загрозу" безпеці НАТО. Також вона визначить, як у Альянсі сприймають Китай.

На саміті планують ухвалити посилення безпеки та стримування, передусім це стосується східного флангу НАТО, на якому збираються розмістити додаткові сили Альянсу.

"Лідери також ухвалять історичне рішення запросити Фінляндію та Швецію стати членами НАТО", - розповів Столтенберг. Це стало можливим завдяки домовленості, яку увечері вівторка ці дві скандинавські країни досягли з Туреччиною за посередництва генсека Північноатлантичного альянсу. 

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