Столтенберг: Ситуація в Україні критична, тому потрібно більше зброї

Міністри оборони країн НАТО та Заходу оголосять на зустрічі в Брюсселі нову військову підтримку України. Таке очікування висловив генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг на пресконференції в Брюсселі у середу, 15 червня, повідомляє кореспондент DW. Цього дня у штаб-квартирі НАТО відбудеться зустріч міністрів оборони країн Альянсу разом з їхнім українським колегою Олексієм Резніковим. Крім того, там же втретє засідатиме контактна група з оборони України, у так званому форматі "Рамштайн".

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"Я очікую нових оголошень сьогодні. Як на засіданні міністрів, так і на зустрічі контактної групи з підтримки України", - зазначив Столтенберг. "Ми працюємо тісно з Україною та з усіма партнерами, аби надати так багато підтримки, наскільки можливо та настільки швидко, наскільки можливо, бо є нагальна потреба допомоги. Україна справді перебуває у дуже критичній ситуації, тож є нагальна потреба посилити (підтримку. - Ред.)", - додав він.

А від Резнікова на засіданнях хочуть почути, в чому саме Україна бачить свої першочергові потреби в зброї. "Я цілковито розумію, що перебуваючи в Україні, бачачи всі смерті та руйнування, бачачи брутальну війну, яка відбувається зокрема на Донбасі, є нагальна потреба більшого. Це саме те, чим ми займемося сьогодні", - розповів Столтенберг.

Перехід України на зброю стандартів НАТО

Він також очікує, що на саміті в Мадриді 28-30 червня лідери країн НАТО погодять новий пакет допомоги Україні. "Я очікую, що на саміті НАТО його держави-члени схвалять широкий пакет підтримки Україні, аби допомогти Україні в довготривалій перспективі перейти з озброєнь радянської ери на сучасне натівське озброєння", - повідомив генсек.

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За його словами, цей пакет базуватиметься на тому обладнанні, яке країни НАТО вже передають Україні. Але перехід потребуватиме ще багато обміну знаннями та досвідом з українськими військовими, застеріг Столтенберг. Саме на цьому й зосередиться новий пакет.