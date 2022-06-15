 Столтенберг: Ситуація в Україні критична, тому потрібно більше зброї | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 15.06.2022

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Новини

Столтенберг: Ситуація в Україні критична, тому потрібно більше зброї

На засіданні контактної групи з допомоги Україні в форматі "Рамштайн" міністри оборони НАТО й інших країн обговорять нову підтримку України зброєю. Альянс допомагатиме Україні переходити на зброю стандартів НАТО.

Ситуація на фронті критична, тож потрібно надати Україні більше зброї, застеріг Столтенберг

Ситуація на фронті критична, тож потрібно надати Україні більше зброї, застеріг Столтенберг

Міністри оборони країн НАТО та Заходу оголосять на зустрічі в Брюсселі нову військову підтримку України. Таке очікування висловив генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг на пресконференції в Брюсселі у середу, 15 червня, повідомляє кореспондент DW. Цього дня у штаб-квартирі НАТО відбудеться зустріч міністрів оборони країн Альянсу разом з їхнім українським колегою Олексієм Резніковим. Крім того, там же втретє засідатиме контактна група з оборони України, у так званому форматі "Рамштайн".

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"Я очікую нових оголошень сьогодні. Як на засіданні міністрів, так і на зустрічі контактної групи з підтримки України", - зазначив Столтенберг. "Ми працюємо тісно з Україною та з усіма партнерами, аби надати так багато підтримки, наскільки можливо та настільки швидко, наскільки можливо, бо є нагальна потреба допомоги. Україна справді перебуває у дуже критичній ситуації, тож є нагальна потреба посилити (підтримку. - Ред.)", - додав він.

А від Резнікова на засіданнях хочуть почути, в чому саме Україна бачить свої першочергові потреби в зброї. "Я цілковито розумію, що перебуваючи в Україні, бачачи всі смерті та руйнування, бачачи брутальну війну, яка відбувається зокрема на Донбасі, є нагальна потреба більшого. Це саме те, чим ми займемося сьогодні", - розповів Столтенберг.

Перехід України на зброю стандартів НАТО

Він також очікує, що на саміті в Мадриді 28-30 червня лідери країн НАТО погодять новий пакет допомоги Україні. "Я очікую, що на саміті НАТО його держави-члени схвалять широкий пакет підтримки Україні, аби допомогти Україні в довготривалій перспективі перейти з озброєнь радянської ери на сучасне натівське озброєння", - повідомив генсек.

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За його словами, цей пакет базуватиметься на тому обладнанні, яке країни НАТО вже передають Україні. Але перехід потребуватиме ще багато обміну знаннями та досвідом з українськими військовими, застеріг Столтенберг. Саме на цьому й зосередиться новий пакет.

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