У США готуються навчати українських артилеристів

Американські військові розробили план навчання українських солдатів використанню західних реактивних систем залпового вогню (РСЗВ), повідомляє The Washington Post з посиланням на голову Комітету начальників штабів армії США генерала Марка Міллі. "Ми повинні почати це з раціональної та продуманої програми, яка навчить їх до рівня, за якого вони стануть ефективними", - цитує видання Міллі.

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Міллі зазначив, що росіяни "продемонстрували, що вони перевершують українську артилерію за кількістю та її дальністю" у боях у східному регіоні, що стало основним акцентом у російських операціях.

За його словами, "не буде нічого хорошого в тому, щоб просто кинути цю систему озброєння в бій". "Ви повинні бути навчені цьому, щоб максимально ефективно використати зброю як високоточну систему", - наголосив він. При цьому Міллі віддав належне українським артилеристам. "Українці є дуже гарними артилеристами. Дуже гарними навідниками. Вони є відмінними в артилерії", - зауважив генерал.

За даними видання, на даному етапі передбачається навчання "взводу українських солдатів" американською стороною. Крім того, за словами Міллі, відповідно до плану Великобританія також навчатиме "по одному взводу за раз". Як зазначає видання, заяви Міллі свідчать про те, що високою є ймовірність того, що "до України може бути відправлено більше даних озброєнь".

Минулого тижня адміністрація президента США Джо Байдена оголосила про виділення Україні чергового пакету військової допомоги, який включає чотири реактивні системи залпового вогню (РСЗВ) HIMARS. У свою чергу, влада Великобританії заявила, що відправить на Україну три реактивні системи залпового вогню M270.

Порівняння M270 MLRS і HIMARS

Ракетні системи M270 схожі за характеристиками з комплексами HIMARS, які Україні направлять США. Але HIMARS - легша версія, що пересувається на колісному шасі зі швидкістю понад 80 кілометрів на годину. Як пояснює видання Politico, використовуючи їх, можна відкрити вогонь і сховатися до виявлення техніки безпілотниками противника. M270 MLRS пересувається на гусеницях, тобто вона повільніша. Але при цьому HIMARS може одночасно запускати шість ракет, а M270 MLRS - дванадцять.

Ракети установки M270 можуть вражати цілі на відстані близько 80 кілометрів. HIMARS можуть стріляти на сотні кілометрів, але боєприпаси для дальньої стрільби поставлятися в Україну не будуть. Установки, які нададуть Україні, буде оснащено боєприпасами з дальністю стрільби до 80 кілометрів.