Міністр оборони України зробив "оптимістичний прогноз" завершення війни з Росію

24 лютого Росія здійснила повномасштабне воєнне вторгнення в Україну.

Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій 3 червня.

На цій сторінці DW стежить за новинами суботи, 4 червня (час київський).

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Російській війська завдали чотирьох ракетних ударів по цивільному аеродрому під Харковом. "В результаті пошкоджено кілька ангарів та літаки цивільної авіації", - повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури. Слідчий відділ Управління СБУ у Харківській області розпочав досудове розслідування за фактом обстрілу

++21.50++

Військові РФ "підсилюють тиск" на персонал Запорізької АЕС, вимагаючи узгоджувати з ними дії. Про це розповів в ефірі національного телемарафону президент української державної корпорації "Енергоатом" Петро Котін. Проте ситуація на станції, як і раніше, контролюється співробітниками "Енергоатому", і "передумов до того, щоб ЗАЕС було відключено від енергосистеми України, зараз немає", заявив він.

++21.25++

Міністр оборони України Олексій Резніков оприлюднив "оптимістичний прогноз" завершення війни з Росію - до кінця поточного року. "Росія продовжує докладати зусиль для окупації всієї нашої держави. Поки неможливо передбачити, коли закінчиться війна, але мої оптимістичні прогнози, що це реально зробити ще цього року", – сказав Резніков, під час виступу на Міжнародному безпековому форумі Globsec-2022.

++21.20++

Прессекретар Інтернаціонального легіону захисту України Дам'єн Магру повідомив про загибель в Україні чотирьох іноземних військовослужбовців-добровольців - Рональда Вогелаара, Майкла О'Ніла, Бьорна Бенджаміна Клавіса та Вільфріда Блері. "Вони вирішили захищати суверенітет України. Вони вирішили боротися і показати ворогу, що цінності свободи та демократії, які зараз разом захищає цивілізований світ, не можуть і не будуть стерті ракетами чи артилерією", - написав він на сторінці Інтернаціонального легіону захисту України у Facebook. Як зазначено у повідомленні, загиблі були громадянами Нідерландів, Австралії, Німеччини та Франції.

Тривають бої за контроль над Сєвєродонецьком

++20.40++

Збройні сили України намагаються повернути контроль над Сєвєродонецьком, повідомив керівник військової цивільної адміністрації міста Олександр Стрюк в ефірі національного телемарафону. За його словами, ЗСУ вдалося перегрупуватися й побудувати лінію оборони. "Наші військові вживають всі відповідні заходи, щоб відтіснити ворога з території міста, ведуться позиційні вуличні бої. Це супроводжується постійними артилерійськими обстрілами. Ситуація досить напружена, але є сподівання і є впевненість наших Збройних сил, що все вдасться", - сказав він.

У Генштабі ЗСУ підтвердили, що нині тривають бойові дії за встановлення контролю на Сєвєродонецьком.

Раніше міноборони РФ повідомляло, що ЗСУ відступають із Сєвєродонецька до Лисичанська. "Підрозділи ЗСУ, зазнавши критичних втрат (у ряді підрозділів - до 90 відсотків) під час боїв за Сєвєродонецьк, відступають у напрямку Лисичанська", - заявив начальник Національного центру управління обороною РФ Михайло Мізінцев на брифінгу.

Перевірити заяви офіційних осіб воюючих сторін із незалежних джерел в умовах бойових дій неможливо.

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++19.50++

Головне у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ:

На Слобожанському напрямі армія РФ продовжує накопичувати резерви для наступу на Ізюм, Барвінкове та Слов'янськ.

На Харківському напрямку армія РФ намагається утримати зайняті рубежі та не допустити контрнаступу ЗСУ.

На Донецькому напрямку російські військові намагаються взяти під повний контроль Сєвєродонецьк та перерізати українські комунікації, щоб зірвати надання допомоги захисникам міста.

Російська армія продовжує обстрілювати зі ствольної артилерії, завдавати ракетних та авіаційних ударів по військових та цивільних об'єктах України.

Максимальна інтенсивність обстрілів та бомбардувань фіксується на Донецькому напрямку, де удари завдавалися по Краматорську, Бахмуту, Костянтинівці, Лисичанську, Слов'янську та Соледару.

Армія РФ продовжує блокувати цивільне судноплавство у Чорному морі в районі Одеси та Миколаєва.

ЄС розпочав підготовку сьомого пакета санкцій

++19.04++

Європейський Союз уже розпочав підготовку сьомого пакета санкцій проти Росії - про це повідомив заступник міністра закордонних справ Польщі Павло Яблонський. "Нові санкції мають бути ще гострішими - у контексті газу, який зараз Росія ще може продавати, у контексті відключення всіх російських банків від системи SWIFT. Тут я говорю насамперед про "Газпромбанк", - сказав він в інтерв'ю Польській інформаційній агенції. Також, за словами Яблонського, необхідно продовжити обмеження доступу РФ до передових технологій і дозволити конфіскацію російських активів у Європі. "У цих напрямках робота вже ведеться", - заявив заступник міністра.

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++18.25++

Президент України Володимир Зеленський закликав ЮНЕСКО (Організацію Об'єднаних Націй з питань освіти, науки і культури) позбавити Росію членства в організації через знищення українських пам'яток, культурних і соціальних об'єктів. "Ми очікуємо на логічну та справедливу відповідь від ООН та ЮНЕСКО. Це Організація Об'єднаних Націй, і її статут не передбачає об'єднання з терористами. Ізоляція Росії має бути повною, вона повинна відповідати за свої злочини", - написав він у Telegram. За його словами, 31 травня Верховна Рада України звернулася до ЮНЕСКО з вимогою позбавити Росію членства в організації, а українська дипломатія послідовно працює над цим. Зеленський наголосив, що жодна інша держава, крім Росії, не знищувала у Європі стільки пам'яток, культурних і соціальних об'єктів за весь час після Другої світової війни.

Президент України додав, що внаслідок чергового удару російської артилерії по Святогірській лаврі на Донеччині будо знищено Всіхсвятський скит. "Він був освячений ще в 1912 році. Вперше його зруйнували за часів радянської влади. Згодом відбудували. І ось його спалила російська армія", - зазначив Зеленський. Раніше цього тижня, у середу, російські снаряди розірвалися просто в келіях монахів лаври, внаслідок чого загинуло четверо людей, ще четверо - важко поранені, додав він.

++18.08++

Україна та Росія обмінялися тілами загиблих військовослужбовців за формулою "160 на 160". Обмін відбувся 2 червня на лінії фронту в Запорізькій області, повідомило українське міністерство реінтеграції тимчасово окупованих територій.

++17.50++

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав президента Франції Еммануеля Макрона зосередитися на тому, як поставити Росію на місце, а не закликати уникнути її приниження. "Заклики уникнути приниження Росії можуть лише принизити Францію та будь-яку іншу країну, яка б до цього закликала. Бо саме Росія принижує себе. Нам усім краще зосередитися на тому, як поставити Росію на її місце. Це принесе мир і врятує життя", - написав глава зовнішньополітичного відомства на своїй сторінці у Twitter.

Напередодні Макрон заявив, що не можна допускати приниження Росії, оскільки важливо зберегти можливість для дипломатії та переговорів після завершення війни. "Переконаний, що Франція має відігравати роль посередника", - додав він.

++17.20++

Російські війська продовжують обстріли Сумської та Чернігівської областей, повідомила Державна прикордонна служба України у Telegram. "По обіді ворожий літак, який зайшов з боку російського села Миколаївка, здійснив шість пусків ракетами по прикордонній території Сумщини. За три години до цього російський безпілотник скинув два вибухові пристрої у Великописарівському районі Сумщини", - говориться в повідомленні. Крім того, за даними прикордонників, упродовж дня війська РФ випустили вісім мін по території Шосткинського району Сумщини і ще 19 - по Новгород-Сіверському району Чернігівщини.

++17.00++

Збройні сили України знищили майже всю 35-ту загальновійськову армію Російської Федерації в Ізюмі Харківської області, повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак у Telegram.

Цю інформацію також наводив американський Інститут вивчення війни (ISW) з посиланням на російського блогера під псевдонімом "Бойцовый кот Мурз". Зазначається, що значних втрат зазнали 64 та 38 окремі гвардійські мотострілецькі бригади через некомпетентність російських командирів, які не забезпечили необхідним обладнанням підрозділи, які воюють у лісистій місцевості, і не забезпечили вчасний ремонт російської важкої артилерії. "Російські війська також не мали ефективного зв'язку з командними центрами і покладалися на месенджери через брак зашифрованих телефонів. Відсутність зв'язку між російськими підрозділами та командиром дозволила українським військам завдати ударів по передових позиціях РФ", - йдеться у повідомленні. Нині дві бригади налічують менше 100 військовослужбовців, зазначає ISW.

За даними російського видання "Проект", на початку вторгнення в Україну збройні сили Росії налічували 11 загальновійськових армій.

Перевірити заяви офіційних осіб воюючих сторін із незалежних джерел в умовах бойових дій неможливо.

++16.20++

У Верховній Раді (ВР) готують програму скорочення видатків на утримання державного апарату, заявив голова фракції "Слуга народу" та член Комітет ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки Давид Арахамія.

"Ми готуємо зараз велику програму скорочення державних видатків на апарати, на бюрократію. 30 років про це всі казали. Зараз війна, зрештою, змусить всіх це зробити", - наводить його слова пресслужба Верховної Ради у Facebook.

На думку Арахамії, нині в України є унікальний шанс підвищити ефективність роботи держави під час воєнного стану, а потім після перемоги стати драйвером для зростання держави й економіки.

++15.55++

В тимчасово окупованому селищі Лазурне на Херсонщині троє людей загинули від міни, повідомила Херсонська обласна прокуратура. "3 червня 2022 року троє цивільних людей, перебуваючи на місцевому пляжі поблизу пансіонату "Парус", підірвалися на ворожій міні. Від нищівного вибуху усі вони загинули на місці", - йдеться у повідомленні.

Прокуратура повідомляє, що міни уздовж узбережжя Чорного моря в Лазурному встановили російські військові, порушивши вимоги Женевської конвенції про захист цивільного населення. Триває досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.

++15.30++

Внаслідок обстрілу армією РФ Корабельного району Миколаєва три людини загинули, за життя чотирьох борються медики, повідомив мер міста Олександр Сєнкевич. "Станом на 15.00 відомо про трьох загиблих (двоє з них загинули на місці обстрілу, одна людина померла дорогою до лікарні)", - написав він у Telegram. Також, за словами Сєнкевича, пошкоджено три багатоповерхівки.

++14.49++

Через російські обстріли на Донеччині сталася пожежа у Святогірській лаврі Української православної церкви (УПЦ) (Московського патріархату), повідомив у Facebook міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко. "Горить Всіхсвятський скит Святогірської лаври", - написав він. На сайті УПЦ повідомляють про масштабну пожежу, яка сталася сьогодні внаслідок воєнних дій. Інформації про загиблих та постраждалих на даний момент немає. Це вже не перший обстріл, під який потрапляє лавра. Внаслідок обстрілів 30 травня загинули троє людей, повідомляла Донецька єпархія УПЦ.

Напередодні Ткаченко повідомив, що міністерство культури та інформаційної політики України задокументувало понад 370 епізодів воєнних злочинів російських військ проти культурної спадщини України. "Ми ведемо облік тих пам'яток культури, які зазнали пошкоджень або були зруйновані під час війни… Серед цих 370 пам'яток майже половина - це церкви", - сказав Ткаченко на брифінгу.

++14.12++

Російські сили завдали ракетного удару по Харківському району, повідомляє глава Харківської ОДА Олег Синєгубов у Telegram. Також протягом доби під обстрілами опинилися населені пункти Барвінкове в Ізюмському районі та Циркуни в Харківському. Пошкоджено будинки, але постраждалих немає. На Харківщині тривають бої, додає Синєгубов. Утім, всі атаки ворога було відбито, зазначив він. Крім того, за словами Синєгубова, минулої доби під час обстрілу Балаклії поранення отримала 11-річна дитина. "Загалом в Балаклії вісім поранених. Ще двоє - у Харкові внаслідок обстрілу околиць міста", - йдеться у повідомленні.

Макрон назвав вторгнення РФ в Україну історичною помилкою Путіна

++13.37++

Президент Франції Еммануель Макрон вважає, що вторгнення в Україну стало "історичною та фундаментальною помилкою" президента Росії Володимира Путіна. "Я вважаю і сказав йому, що він припустився історичної та фундаментальної помилки для свого народу, для себе та для історії. Я думаю, що він ізолював себе. Ізолювати себе - одна справа, а зуміти вийти з цього - складний шлях", - сказав Макрон в інтерв'ю французьким ЗМІ. Французький лідер також наголосив, що не можна допускати приниження Росії, оскільки важливо зберегти можливість для дипломатії та переговорів після завершення війни. "Переконаний, що Франція має відігравати роль посередника", - додав він. Макрон також додав, що не виключає візиту до Києва найближчим часом.

++12.12++

У Єврокомісії хочуть запровадити спеціальну процедуру для загальноєвропейського визнання українських водійських прав. Про це повідомляє інформагентство dpa з посиланням на німецький уряд. "Європейська комісія працює над угодою про дорожній транспорт з Україною, яка, зокрема, передбачає визнання водійських прав та сертифікатів кваліфікації для перевезення товарів", - зазначили в уряді ФРН. Цей крок має допомогти українським біженцям та перевізникам продовжувати діяльність попри російську війну в Україні.

++11.39++

Поєднання авіаударів та роботи артилерії є визначальним фактором нещодавніх тактичних успіхів російських сил на Донбасі, повідомляє британська розвідка. Після того, як Росія сконцентрувала увагу на регіоні, була збільшена кількість тактичної авіації, що допомагає російським військовим здійснювати повзучий наступ, йдеться в розвідувальному огляді міністерства оборони Великобританії.

У відомстві також зазначають, що нездатність Росії знищити українські ППО у перші дні війни обмежила її можливості підтримки наземних маневрів з повітря. Це і сприяло провалу просування на Київ.

++10.32++

Чиновники США останніми тижнями регулярно зустрічаються з британськими та європейськими колегами для обговорення можливих способів припинення війни, розв'язаної Росією проти України, шляхом переговорів, повідомив з посиланням на джерела американський телеканал CNN у п'ятницю, 3 червня. Україна не бере прямої участі у цих зустрічах, попри обіцянку США "нічого про Україну без України", зазначає CNN. За словами співрозмовників каналу, серед перемовників зростає занепокоєння, що війна може затягтися на роки, якщо Москва та Київ не сядуть за стіл переговорів і не дійдуть угоди. Адміністрація президента США Джо Байдена, як і раніше, не бачить реальних перспектив для будь-яких дипломатичних проривів або припинення вогню найближчим часом, пише CNN. Два чиновники НАТО також підтвердили, що Альянс не бачить великого бажання України вести переговори з Росією, зокрема тому, що жорстокість воєнних дій та безліч порушень прав людини звели нанівець в Україні громадську підтримку будь-яких поступок Москві.

++09.46++

У Запорізькій області російські війська атакували цивільну інфраструктуру, зокрема відкрили вогонь із реактивної системи залпового вогню (РСЗВ) у місті Гуляйполе, повідомила пресслужба Запорізької військової адміністрації на своєму каналі в Telegram. У результаті російських артилерійських ударів пошкоджено близько 11 будинків та два магазини. Крім того, війська РФ обстрілювали позиції підрозділів українських військ уздовж лінії зіткнення з усіх видів озброєння поблизу населених пунктів Млинівка, Затишшя, Мала Токмачка, Полтавка, Новопіль, Ольгівське, Времівка, Зелений Гай, Гуляйпільське, Червоне, Гуляйполе, Оріхів, Кам'янське, Малі Щербаки та Чарівне, йдеться в повідомленні.

++09.31++

Зранку суботи по Одеській області було завдано удару крилатою ракетою повітряного базування Х-59, повідомило оперативне командування "Південь". Удар припав по території сільськогосподарського підприємства та складських приміщень, відомо про двох постраждалих, йдеться у повідомленні військових.

++08.52++

Міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер (Christian Lindner) відвідає найближчим часом Україну, повідомив німецький таблоїд Bild. Таким чином, він прийняв запрошення свого колеги Сергія Марченка під час розмови міністрів по відеозв'язку, зазначає видання з посиланням на джерела в міністерстві. Конкретна дата візиту поки що не відома.

Обстріли на Луганщині: є загиблі цивільні

++08.26++

У Гірському на Луганщині внаслідок обстрілу російських військ загинули мати з дитиною, повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай. Три дні тому в Горському загинув ще один житель. Крім того, у місті Золоте одну людину було смертельно поранено. У Сєвєродонецьку точаться бої на вулицях, російські війська отримали посилення за рахунок мобілізаційного резерву 2-го армійського корпусу, повідомив Гайдай.

++08.03++

Російські сили проводили штурмові дії на Слов'янському напрямку, втім, зазнали втрат, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України (ЗСУ). Загалом протягом минулої доби українські військові відбили дев'ять атак росіян, йдеться у ранковому зведенні Генштабу.

Основні зусилля військові РФ нині зосереджують на Сєвєродонецькому та Бахмутському напрямках. У Сєвєродонецьку тривають бої, російські військові продовжують штурм міста. На Бахмутському напрямку сили РФ відійшли після вогневого ураження з боку українських військових.

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На Лиманському напрямку, в районі населеного пункту Старий Караван, росіяни намагаються взяти під контроль ділянку лівого берега річки Сіверський Донець.

На Південнобузькому напрямку сили РФ тримають позиційну оборону.

Генштаб також повідомляє, що у бойовій готовності в акваторії Чорного моря перебуває три носії російських крилатих ракет типу "Калібр".

++07.30++

Влада Швейцарії заборонила Німеччині та Данії передавати Україні військову техніку та боєприпаси швейцарського виробництва. Йдеться про 12400 швейцарських боєприпасів калібру 35 мм до зенітних самохідних установок Gepard, які просила надати Києву Німеччина, та 22 броньовані машини Piranha III за запитом з боку Данії. Про це повідомляє уряд Швейцарії.

Зенітна самохідна установка типу Gepard

Згідно з законодавством країни, влада не може задовольнити запит на експорт військової техніки та боєприпасів у разі, якщо країна-отримувач перебуває у міжнародному збройному конфлікті. А між Росією та Україною саме такий конфлікт зараз, зазначили у Берні. Водночас уряд у Берні дозволив передавати європейським виробникам озброєння деталі для військової техніки та озброєння, навіть якщо виготовлена з їхнім використанням зброя потрапить зрештою до України.