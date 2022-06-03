Бої за Донбас: у Сєвєродонецьк увійшов "іноземний легіон"

24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну.

Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій першої половини 3 червня.

На цій сторінці DW стежить (оновлюється) за новинами другої половини п'ятниці, 3 червня (час київський).

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Командування збройних сил Росії набирає найманців для формування диверсійно-розвідувальних груп, які будуть діяти на території України, повідомляє Генштаб ЗСУ на сторінці у Facebook. "Перевага при здійсненні зазначеного відбору надається жителям та колишнім жителям Донецької і Луганської областей, які добре володіють українською мовою", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на тимчасово окупованій території Донецької області також триває примусова мобілізація цивільного населення. Погрожуючи кримінальною відповідальністю, командування окупаційних військ намагається поповнити втрати підрозділів, яких вони зазнали у бойових діях проти захисників та захисниць України, наголосили у Генштабі.

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У Сєвєродонецьк увійшов "іноземний легіон", повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай. "Луганщині допомагає увесь світ: "Іноземний легіон" зайшов у Сєвєродонецьк. Бої за місто тривають", - написав він у Telegram.

Саме в районі міста Сєверодонецьк російські війська протягом доби зосереджували основні зусилля, повідомляє Генштаб ЗСУ. "Під прикриттям вогню артилерії вели штурмові дії у житлових районах східної частини міста. Мають частковий успіх, активні бойові дії тривають", - йдеться у повідомленні у Facebook. Також зазначається, що окупанти вели наступ у напрямках населених пунктів Бахмут, Соледар та Лисичанськ, однак успіху не мали і відійшли на раніше зайняті позиції.

Водночас, як повідомив речник міноборони України Олександр Мотузяник, на Сєвєродонецькому напрямку українські війська відбили спроби окупантів захопити села Метьолкіне та Білогорівку, змусивши росіян відійти.

Швейцарія та Німеччина домовилися про танки

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Швейцарія дозволила Німеччині постачати іншим європейським країнам танки німецького виробництва, які раніше перебували на озброєнні швейцарської армії. Швейцарія повернула 42 таких танки Leopard 2 A4 виробнику Rheinmetall у 2010 та 2011 роках. Тепер Німеччина "може вільно ухвалювати рішення щодо подальшої долі цих машин", йдеться у заяві міністерства оборони Швейцарії. На тлі війни в Україні Німеччина розглядає можливість надання зброї іншим країнам Європи, для підвищення їхньої обороноздатності.

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Євросоюз не визнає паспорти, видані Росією на окупованих територіях України. "ЄС рішуче засуджує укази президента Росії від 25 і 30 травня, які спрощують процес надання російського громадянства та видачі російських паспортів громадянам України в Херсонській та Запорізькій областях, які тимчасово перебувають під контролем російських військ", - йдеться в заяві на сайті Європейської Ради.

Також ЄС засудив спроби ввести російський рубль, нав'язування російських навчальних програм та зміну мови навчання в школах в окупованих районах Херсонської та Запорізької областей. Зазначається, що будь-які спроби змінити статус частини території України не будуть визнані Європейським Союзом, а Росія, її політичне керівництво та всі, хто причетний до порушень міжнародного права, будуть притягнуті до відповідальності.

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"Укрпошта" запустила продаж 100 тисяч поштових наборів випуску марки "Русскій воєнний корабль… ВСЬО!" у своєму онлайн-магазині на eBay, який відкрили 25 травня. Про це повідомила компанія у пресрелізі у п'ятницю. Вартість комплекту - 49,95 доларів США. На сайті також доступна для покупки перша марка на тему російського корабля, її ціна - 14,78 доларів. Зібрані кошти планують передати на благодійність.

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Європейські лідери підбивають підсумки перших ста днів війни. "100 днів тому Росія розв'язала свою війну проти України, яка не має виправдання. Хоробрість українців викликає у нас повагу і захоплення. ЄС підтримує Україну" - написала в Twitter голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen).

Верховний представник ЄС із закордонних справ Жозеп Боррель вказав на "тисячі смертей і 6,8 мільйонів біженців", "безглузді руйнування, що завдали збитків у мільярди доларів", а також "заблоковані порти та розбомблені поля".

А глава МЗС Великобританії Ліз Трасс заявила, що "путінське вторгнення принесло смерть і руйнування в таких масштабах, яких не бачили в Європі з часів Другої світової" та наголосила, що Лондон "продовжить непорушно підтримувати героїчну оборону України, щоб бути впевненим, що українці переможуть, а Путін зазнає поразки".

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Білоруський правитель Олександр Лукашенко вважає, що у Росії "немає бажання поневолити, захопити" Україну. "Вони просто показали: з Росією треба рахуватися. Не треба ображати президента Росії. Не треба душити російську мову, якою всі українці розмовляють. Навіть, як деякі кажуть, націоналістично орієнтовані", - заявив Лукашенко, відкриваючи нову будівлю дитячої поліклініки в Мінську. "Найголовніше - це безпека Росії", - стверджує він.

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З 4 червня буде припинено дію мита на український експорт до ЄС терміном на один рік. Це рішення опубліковане в офіційному журналі ЄС і набирає чинності наступного дня, заявила представниця Єврокомісії. Тим самим Євросоюз має намір допомогти у відновленні ослабленій війною українській економіці, зазначила вона. Це рішення було ухвалено у травні за пропозицією Єврокомісії.

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До нового санкційного списку ЄС потрапила голова ради директорів "Національної медіа групи" Аліна Кабаєва, яку називають коханкою президента РФ Володимира Путіна. Також у списку - дочка, син та дружина прессекретаря президента Росії Дмитра Пєскова, співзасновник та CEO компанії "Яндекс" Аркадій Волож, голова Роскомнагляду Андрій Липов, генерал-полковник Михайло Мізинцев, якого називають "маріупольським м'ясником". За даними ЗМІ, саме він віддавав накази бомбити цивільні об'єкти у місті.

До шостого пакету штрафних заходів проти Росії загалом включили 65 фізосіб та 18 організацій. Перелік санкцій опублікували в Офіційному віснику Євросоюзу 3 червня, після чого вони одразу набули чинності. Шостий пакет зокрема передбачає відключення від системи обміну фінансовими повідомленнями SWIFT трьох додаткових російських банків: "Сбербанк" (найбільша кредитна установа РФ), "Московский кредитный банк" і "Россельхозбанк". Їх відключать з 14 червня. Такий самий захід запровадили і щодо білоруського "Белінвестбанку".

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Майже 14 мільйонів жителів України були змушені покинути свої домівки упродовж 100 днів російської агресії. Більшість із них - жінки та діти. Ще понад 15 мільйонів українців потребують гуманітарної допомоги. Такі цифри наводяться у доповіді кризового координатора ООН по Україні Аміна Авади. За його словами, понад три мільйони українських дітей зараз не можуть продовжувати навчання у школах, сотні тисяч людей не мають доступу до води та електрики, а кількість голодуючих обчислюється мільйонами. ООН з початку війни встигла допомогти восьми мільйонам людей.

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Міністр оборони України Олексій Резніков (архівне фото)

НАТО на саміті у червні, присвяченому стратегії на найближчі десять років, має розглянути прийняття України до Альянсу де-факто, заявив міністр оборони України Олексій Резніков, виступаючи по відеозв'язку перед учасниками конференції з питань безпеки Globsec 2022 у Братиславі. "Якщо ми говоримо про членство України в НАТО де-факто, а не де-юре, це може бути хорошою ідеєю в цій стратегії", - зазначив він.

За словами Резнікова, Україна буде частиною стратегії, тому що також входить до східного флангу Європи, східного флангу країн НАТО, східного флангу ЄС. "Думаю, це буде безпрограшна ситуація для всіх країн", - зазначив він. Водночас Резніков припустив, що війна в Україні буде затяжною. "Замість того, щоб наступати, російські збройні сили зводять оборонні позиції на окупованих територіях на півдні країни, особливо у Херсоні", - наголосив він.

Крім того, під час Globsec 2022 Резніков обговорив постачання зброї в Україну. "Одним із життєво важливих питань у постачанні зброї українській армії є швидкість. Нам це потрібно швидко, і нам це потрібно зараз!" - написав він у Twitter.

Президент ФРН зустрівся зі Стефанчуком

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Федеральний президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр (Frank-Walter Steinmeier) прийняв у палаці Бельвю голову Верховної ради України Руслана Стефанчука. Як зазначає dpa, це перша особиста зустріч глави німецької держави з українським політиком після виникнення розбіжностей між Берліном і Києвом через близькість Штайнмайєра до російської влади в минулі роки та відмови української сторони прийняти його в Києві. ВранціСтефанчук зустрівся з канцлером ФРН Олафом Шольцем (Olaf Scholz) та відвідав Бундестаг.

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