Невзоров про запит на громадянство України: Я стаю на сторону жертви

Вранці в п'ятницю, 3 червня, на 100-й день війни РФ проти України, низка російських пабліків повідомила, що публіцист Олександр Невзоров подав документи на отримання українського громадянства. Згодом у Telegram-каналі радника міністра внутрішніх справ України Антона Геращенка, на якому переважно публікуються новини зі ЗМІ, з'явилась інформація, що президент Володимир Зеленський надав громадянство Невзорову та його дружині.

До російських повідомлень додавалась начебто копія листа українського міністерства закордонних справ до Національної поліції від 28 квітня щодо перевірки осіб Невзорова та його дружини Людмили для можливої видачі громадянства. Достовірність документа підтвердити неможливо.

У повідомленні на каналі Геращенка сказано, що громадянство Невзорову дали "за визначні заслуги перед нашою країною". Водночас у ньому не зазначається джерело цієї інформації та не опублікований ніякий документ на її підтвердження.

Співрозмовники DW в Офісі президента України, посилаючись на закон про захист персональних даних, не підтвердили, але й не спростували цю інформацію. Офіційно укази про громадянство не публікуються.

Олександр Невзоров

Тим часом сам Невзоров перепостив у Telegram повідомлення з каналу Геращенка і опосередковано підтвердив, як мінімум, що подавався на громадянство, а можливо, й що отримав його: "Якби кожен із 140 мільйонів росіян затулив би собою поставлену до стінки Україну, то не було би ні Бучі, ні Маріуполя, не було би сотні тисяч трупів і тих мільйонів смертей, у які ще обійдеться витівка схибленого диктатора. Так, стати поруч із тим, кого розстрілюють, не завжди комфортно. Ймовірно, простіше стати в ряд розстрільників. Кожен сам робить власний вибір. Важливо розуміти, що третього варіанта немає. Я встаю на бік жертви. І я страшенно вдячний тим змученим, зневіреним, закривавленим людям України, що дозволили мені зайняти серед них місце".

Про те, чи відмовився при цьому Невзоров від російського громадянства, він не зазначив.

Кримінальна справа проти Невзорова

Наприкінці березня Слідчий комітет РФ порушив проти Невзорова кримінальну справу за публікацію в соціальних мережах "завідомо неправдивої інформації про умисний обстріл збройними силами Росії пологового будинку". Про те, що ці відомості нібито неправдиві переконувало міністерство оборони РФ.

Пізніше Федеральна служба з нагляду в сфері зв'язку, інформаційних технологій і масових комунікацій РФ (Роскомнадзор) на вимогу російської генеральної прокуратури обмежила доступ до сайту Невзорова. В квітні його внесли до так званого реєстру "ЗМІ-іноагентів".

Коментуючи кримінальне провадження, Невзоров повідомив журналістам, що знаходиться за межами Росії. 4 травня міністерство внутрішніх справ РФ оголосило його в розшук.

63-річний Невзоров - онук генерала міністерства державної безпеки СРСР. У Росії він працював журналістом і телеведучим. Із 1993 по 2007 роки був депутатом Державної думи РФ. Із 2006 року є радником генерального директора російського пропагандистського "Першого каналу" Костянтина Ернста. В 2012 році на президентських виборах у Росії був довіреною особою Володимира Путіна. Під час повномасштабної війни РФ проти України публічно різко та саркастично критикує Росію й підтримує Україну.