 Швейцарія наклала вето на постачання Україні бронемашин Piranha | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 01.06.2022

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Новини

Швейцарія наклала вето на постачання Україні бронемашин Piranha

Посилаючись на нейтралітет, Швейцарія заборонила Данії надати Києву 20 бойових машин швейцарського виробництва.

Українські солдати у Харкові

Українські солдати на танку у Харкові

Уряд Швейцарії наклав вето на прохання Данії надіслати в Україну бронетранспортери Рiranha III швейцарського виробництва, посилаючись на політику нейтралітету, яка забороняє постачання зброї в зони конфлікту, повідомила в середу, 1 червня, швейцарська телекомпанія SRF.

Згодом представник державного секретаріату Швейцарії з економічних питань (SECO) підтвердив, що прохання Данії про передачу Україні 20 бойових машин піхоти відхилили. 

Не перша відмова Швейцарії в постачанні зброї до України

Нейтральна Швейцарія вимагає від іноземних держав, які купують швейцарську зброю, отримувати дозвіл на її реекспорт. 

У квітні Швейцарія вже ветувала реекспорт боєприпасів, які використовуються в зенітних самохідних установках "Гепард", які Німеччина пообіцяла Україні. Також країна відхилила прохання Польщі про надання зброї Україні, нагадує агенція Reuters.

Попри заборону надсилання зброї, Швейцарія поступилась політикою нейтралітету та підтримала санкції Європейського Союзу проти Росії за війну в Україні.

Читайте також:Чому Швейцарія відмовила у постачанні боєприпасів Україні?

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