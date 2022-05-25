Росія починає "паспортизацію" Херсонської та Запорізької областей

У Росії спростили порядок набуття російського громадянства мешканцям Запорізької та Херсонської областей України. Відповідний указ у середу, 25 травня, підписав президент РФ Володимир Путін, його опубліковано на офіційному інтернет-порталі правової інформації РФ.

Документ вносить доповнення до президентського указу від квітня 2019 року, що дозволяє у спрощеному порядку звернутися із заявами про надання громадянства РФ мешканцям тимчасово непідконтрольних Києву районів Донецької та Луганської областей.

Крім того, як повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, окупанти також розпочали видачу російських паспортів у тимчасово окупованому Маріуполі та інших нещодавно окупованих частинах Донеччини. "Сьогодні так звана ДНР дала старт для Маріуполя та наново окупованих територій Донецької області отриманню російських паспортів без отримання паспорта так званої ДНР. Фактична анексія зокрема Маріуполя почалась", - написав він у Telegram.

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МЗС України: Указ - юридично нікчемний

У міністерстві закордонних справ України засудили рішення очільника Кремля та назвали указ "юридично нікчемним" та таким, що не матиме правових наслідків. "Це рішення не вплине на приналежність мешканців тимчасово захоплених Росією територій до громадянства України", - наголошується у заяві зовнішньополітичного відомства.

Там також йдеться, що цей указ є грубим порушенням суверенітету та територіальної цілісності України, норм та принципів міжнародного гуманітарного права та "черговим свідченням злочинної мети війни Росії проти України - загарбання українських територій для їхньої подальшої окупації та інтеграції в російське правове, політичне та економічне поле".

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